Ponti, pause e festività: il calendario dell’anno scolastico 2026-2027

Si parte lunedì e si andrà avanti fino a martedì 8 giugno 2027. Fin qui il calendario ufficiale dell’anno scolastico 2006-’27 della Lombardia anche se, in virtù dell’autonomia scolastica, ogni istituto traccia la sua strada decidendo una quota parte dei giorni di vacanza e i «ponti». Per buona pace delle famiglie che si possono trovare con uno solo dei pargoli a casa o con entrambi.
Feste e ponti
Proprio per questo alcune scuole hanno deciso di far suonare la prima campanella già ieri: così facendo hanno «guadagnato» un paio di giorni extra da giocarsi durante l’anno. Un modo per dar tempo alle famiglie di prendersi un fine settimana di relax o per viaggiare.
San Francesco è la prima ricorrenza che si incontra lungo l’anno scolastico, quest’anno al suo debutto dopo essere stata promossa a festività nazionale: quest’anno, però, cade di domenica e, quindi, studenti, famiglie e docenti non si accorgeranno nemmeno della differenza rispetto all’anno scorso. Neanche il tempo di fare le prime verifiche e arriverà Ognissanti: anche questa, però, sarà di domenica e potrebbe non avere effetti anche se alcuni istituti, soprattutto religiosi, hanno già deliberato la chiusura anche per il 2 novembre per la Commemorazione dei defunti.
L’Immacolata, che quest’anno cade di martedì, porta in dote a quasi tutti gli istituti del Bresciano anche lunedì 7 dicembre. Da qui, in un batter d’occhio, arriveranno le festività natalizie: il calendario prevede una pausa dal 23 dicembre al 6 gennaio. Nemmeno il tempo di digerire l’ultima fetta di pandoro che si tornerà in classe. E si arriverà al tempo di coriandoli e frittelle: l’8 e 9 febbraio si festeggerà il Carnevale.
Per chi frequenta le scuole cittadine il 15 febbraio si celebrerà il Santo patrono (ma sono tanti i protettori dei paesi la cui celebrazione cade durante l’anno scolastico come San Giorgio, 23 aprile, Sant’Antonio abate, il 17 gennaio, e San Sebastiano, 20 gennaio).
Pasqua quest’anno sarà il 28 marzo e le scuole saranno chiuse dal 25 al 30 marzo. Alcuni istituti hanno deciso di aggiungere anche il 31 e di far rientrare tutti in aula il primo aprile (un bello scherzetto!).
Il 25 aprile, quindi, si celebrerà la Liberazione e, data la chiusura del Primo Maggio per la Festa dei lavoratori, la maggior parte delle scuole ha scelto di accoppiarlo con il 30 aprile in modo tale da godere di ben tre giorni di stop.
Mercoledì 2 giugno si celebrerà la Repubblica e l’8 giugno suonerà la campanella di fine anno scolastico.