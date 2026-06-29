Pontevico, il palazzetto dello sport è completamente rinnovato

Non è soltanto un restyling, ma un salto di qualità per lo sport di Pontevico. Dopo oltre un anno di lavori, il palazzetto di via Cavalieri di Vittorio Veneto si presenta completamente rinnovato: più efficiente dal punto di vista energetico, più confortevole per atleti e spettatori e finalmente attrezzato per essere utilizzato in ogni stagione.
Il progetto
Scatta il conto alla rovescia per la fine di uno degli interventi più importanti, un investimento di circa 200mila euro, finanziato dal Comune con il contributo del Pnrr e del Gse, che ha permesso di trasformare una struttura costruita negli anni Settanta in un impianto moderno e sostenibile.
Tra le principali novità c’è la sostituzione della vecchia caldaia a metano con un sistema di climatizzazione a pompa di calore, in grado di garantire il comfort sia in inverno sia durante i mesi estivi. Sono stati inoltre installati un nuovo impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, un sistema di ventilazione meccanica controllata per migliorare il ricambio dell’aria e una nuova illuminazione a led.
Sulla copertura del palazzetto trova posto anche un impianto fotovoltaico da 20 kW, il primo realizzato su un edificio pubblico comunale, destinato a ridurre consumi energetici e costi di gestione. L’intervento ha riguardato anche gli spazi di servizio: spogliatoi e servizi igienici sono stati completamente ritinteggiati, è stata rifatta la parte idraulica degli spogliatoi esterni ed è stata adeguata la rampa di accesso per le persone con disabilità, nel rispetto delle normative vigenti.
La prima edizione di Sports Camp Multisport
Ma c’è di più: la conclusione del cantiere coincide con un’altra novità dedicata ai più giovani, ossia la prima edizione dello Sports Camp Multisport, organizzato dal Comune nel mese di giugno e rivolto ai ragazzi nati tra il 2012 e il 2020. L’iniziativa, che si conclude proprio in questi giorni, ha proposto numerose discipline sportive – dal baseball alla scherma, dal tiro con l’arco al badminton, passando per calcio, basket, hockey e atletica – affiancate da laboratori educativi, attività in lingua inglese e momenti di socializzazione. Il progetto è stato seguito da istruttori qualificati e ha ottenuto il riconoscimento Educamp Coni.
Collaborazione
Per l’Amministrazione comunale, la riqualificazione del palazzetto e l’avvio del nuovo camp rappresentano due tasselli della stessa strategia: investire nello sport come leva di crescita, inclusione e benessere per la comunità. «Desidero ringraziare tutte le associazioni sportive, i volontari, gli uffici comunali, i tecnici e le famiglie che in questi anni hanno collaborato con entusiasmo – ha detto l’assessore allo Sport uscente Marcello Migliorati, che ha seguito il progetto –. Lo sport è fatto di strutture, ma soprattutto di persone: vedere oggi un palazzetto rinnovato e nuove opportunità per i nostri ragazzi rappresenta il miglior modo per concludere questo mio percorso amministrativo e guardare con fiducia al futuro».