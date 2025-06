A Pontevico si punta sullo sport, ma servono 300mila euro

Pontevico punta sullo sport e progetta nuovi impianti all’aperto e una piastra polivalente. La Giunta, guidata dal sindaco Luca Bosio, ha deciso di investire in un ambizioso progetto di potenziamento e riqualificazione degli impianti sportivi comunali. L’obiettivo è chiaro: offrire ai cittadini, e in particolare ai più giovani, strutture moderne, accessibili e versatili, in grado di incentivare l’attività fisica, la socializzazione e il benessere collettivo.

Dove e come

«Abbiamo affidato a un architetto specializzato in impiantistica sportiva la progettazione di due interventi significativi – spiega l’assessore allo Sport, Marcello Migliorati –. Entrambe le operazioni sono state pensate per essere realizzate all’interno del Palazzetto dello Sport di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Il primo intervento prevede la completa riqualificazione di una piastra polivalente, che sarà dotata di una nuova pavimentazione e attrezzature idonee per praticare diverse discipline sportive. Il secondo riguarda, invece, la creazione di una vera e propria palestra all’aperto, fruibile da cittadini di ogni età». Un progetto che nasce da una visione precisa: valorizzare lo sport non solo come attività ricreativa, ma come strumento educativo, sociale e culturale.

Missione

«Il Comune di Pontevico ha sempre creduto nello sport come mezzo di crescita personale e coesione sociale – prosegue Migliorati –. Con questo progetto intendiamo offrire spazi adeguati e stimolanti, capaci di rispondere alle esigenze di una comunità attiva e dinamica». Per realizzare entrambe le operazioni servono 300mila euro. L’Amministrazione comunale ha quindi partecipato a due bandi di finanziamento attivati nel 2025. Come spiega il sindaco il primo bando «Sport e Periferie» è stato promosso dal Dipartimento dello Sport e la domanda è stata presentata il 5 maggio.

Il secondo è regionale e la candidatura è stata inviata pochi giorni fa. «La tempestività con cui abbiamo predisposto il progetto – commenta Bosio – ci ha permesso di partecipare a entrambe le selezioni, aumentando le possibilità di ottenere i fondi necessari. Attendiamo l’esito dei bandi, con fiducia e determinazione». Se i finanziamenti verranno concessi, i lavori potranno partire, restituendo alla cittadinanza un Palazzetto dello sport profondamente rinnovato, con spazi più ampi, funzionali e in grado di accogliere un numero sempre maggiore di utenti.