Nuovo e green, il palazzetto dello sport di Pontevico si rifà il look

Un palazzetto dello sport green: al via i lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione interna della palestra comunale a Pontevico. A breve inizierà l’intervento sulla struttura in via Cavalieri di Vittorio Veneto mediante una serie di importanti lavori di restyling.

I lavori previsti

In programma vi è la sostituzione della vecchia caldaia a metano con un impianto di climatizzazione estate/inverno a pompa di calore e il rifacimento dell’impianto elettrico.

Nei lavori vi è anche l’installazione di un sistema a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e la sostituzione dei punti luce con lampade a led, un rinnovamento energetico che interesserà anche i due impianti esterni tennis e palestra polivalente.

La ventilazione meccanica controllata

«Ultimo ma non meno importante – spiega l’assessore allo Sport Marcello Migliorati – nei lavori in programma relativi al centro sportivo vi sarà anche l’installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata, per permettere il ricambio d’aria e rendere più salubre e adatta all’attività la struttura per i nostri atleti».

L’Amministrazione comunale poi ha deciso di posizionare, sulla parte a sud della cupola, anche i pannelli fotovoltaici per una capacità di 20 kilowatt. «È la prima volta che nel nostro comune installiamo il fotovoltaico su una struttura pubblica – precisa Migliorati – per questo intervento abbiamo convocato un consiglio comunale d’urgenza il 5 agosto, in tale seduta siamo riusciti a inserire anche questi lavori per ottenere il contributo da 110mila euro del Gse di cui abbiamo avuto conferma in settimana».

Il progetto

L’intervento, i cui lavori inizieranno entro fine ottobre e termineranno entro la prossima estate, si suddivideranno in due lotti. «Nel frattempo – precisa l’amministratore – la palestra sarà comunque funzionale perché l’intervento è stato studiato in maniera graduale in modo da non impattare su alcun tipo di attività».

Il progetto definitivo prevede quindi un investimento complessivo di 300.000 euro cofinanziato per una parte dall’Amministrazione comunale mentre per l’altra, circa 180.000, saranno finanziati da due contributi: 70mila euro dal Pnrr e la restante parte arriva dal Gse.

«L’opera – precisa Migliorati – permetterà un deciso miglioramento del comfort interno, una netta riduzione dei costi per le utenze e un sistema più sostenibile e green. Non solo. Stiamo anche lavorando per definire alcuni lavori da fare all’interno della struttura che risale agli anni ‘70: verrà sostituita la pavimentazione della palestrina e altri piccoli interventi di restyling per esempio sugli spogliatoi».