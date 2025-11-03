Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Pompiano si prepara per l’ultimo saluto a Daniela Bratelli

Attorno al marito Sabino, ai figli Mariaclaudia ed Emmanuele, al papà Romano e ai familiari, si è raccolto nelle ultime ore l’abbraccio di un’intera comunità. I funerali saranno celebrati domani nella parrocchiale di Pompiano
Daniela Bratelli aveva 45 anni - © www.giornaledibrescia.it
Daniela Bratelli aveva 45 anni - © www.giornaledibrescia.it
AA

La comunità di Pompiano si stringe attorno alla famiglia di Daniela Bratelli, scomparsa a 45 anni in seguito al grave incidente avvenuto lo scorso venerdì nella galleria Pianzole a Sulzano. Una notizia che ha profondamente scosso il paese, dove Daniela era conosciuta e apprezzata per il suo impegno civile e umano.

I funerali saranno celebrati domani, martedì, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pompiano. Dalla sala del Commiato di Orzinuovi la partenza avverrà alle 14.45. La veglia di preghiera si terrà invece oggi alle 17.30. Attorno al marito Sabino, ai figli Mariaclaudia ed Emmanuele, al papà Romano e ai familiari, si è raccolto nelle ultime ore l’abbraccio di un’intera comunità.

Un dolore composto, condiviso, nel ricordo di una donna solare, generosa e sempre attenta agli altri. Anche il sindaco di Pompiano Giancarlo Comincini ha rivolto un pensiero a Daniela attraverso i canali social del Comune, esprimendo «profondo dolore» per la scomparsa della donna e gratitudine «per il suo straordinario impegno profuso come consigliere comunale e assessore ai servizi sociali, per la sua costante attenzione alle politiche scolastiche e il suo impegno civico nel volontariato e all’oratorio. Resterà nei nostri cuori il ricordo di una donna eccezionale, sempre solare e disponibile verso il prossimo, e di una madre amorevole ed esemplare».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Daniela BratellifuneraliPompiano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario