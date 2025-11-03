Pompiano si prepara per l’ultimo saluto a Daniela Bratelli

La comunità di Pompiano si stringe attorno alla famiglia di Daniela Bratelli, scomparsa a 45 anni in seguito al grave incidente avvenuto lo scorso venerdì nella galleria Pianzole a Sulzano. Una notizia che ha profondamente scosso il paese, dove Daniela era conosciuta e apprezzata per il suo impegno civile e umano.

I funerali saranno celebrati domani, martedì, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pompiano. Dalla sala del Commiato di Orzinuovi la partenza avverrà alle 14.45. La veglia di preghiera si terrà invece oggi alle 17.30. Attorno al marito Sabino, ai figli Mariaclaudia ed Emmanuele, al papà Romano e ai familiari, si è raccolto nelle ultime ore l’abbraccio di un’intera comunità.

Un dolore composto, condiviso, nel ricordo di una donna solare, generosa e sempre attenta agli altri. Anche il sindaco di Pompiano Giancarlo Comincini ha rivolto un pensiero a Daniela attraverso i canali social del Comune, esprimendo «profondo dolore» per la scomparsa della donna e gratitudine «per il suo straordinario impegno profuso come consigliere comunale e assessore ai servizi sociali, per la sua costante attenzione alle politiche scolastiche e il suo impegno civico nel volontariato e all’oratorio. Resterà nei nostri cuori il ricordo di una donna eccezionale, sempre solare e disponibile verso il prossimo, e di una madre amorevole ed esemplare».