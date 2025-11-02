Sgomento a Pompiano per la scomparsa di Daniela Bratelli

Il giorno dopo la tragedia in Vallecamonica, a Pompiano il silenzio pesa. In strada, nei bar, nella piazza davanti al municipio: ovunque si respira incredulità e tristezza. La scomparsa di Daniela Bratelli, nell’incidente avvenuto venerdì, continua a scuotere la comunità, che da due giorni si sta stringendo attorno alla famiglia con discrezione e affetto. I messaggi comparsi in queste ore sui social raccontano di questa grande partecipazione al dolore.

C’è chi affida ai ricordi più personali il proprio dolore, chi sceglie parole semplici, chi ammette che, di fronte a vicende così, le parole sembrano non bastare. «Non è giusto», scrive qualcuno. «Non esistono parole adeguate per descrivere quanto accaduto», aggiunge un’altra persona. Messaggi che si somigliano, che si rincorrono, che rivelano quanto Daniela fosse parte viva del tessuto sociale del paese. A chi l’ha conosciuta come assessore ai servizi sociali, torna alla mente il suo impegno concreto, il modo in cui sapeva ascoltare, accogliere, trovare soluzioni.

A chi l’ha incrociata come rappresentante dei genitori, la sua presenza costante nella vita scolastica: discreta, mai invadente, sempre pronta a dare una mano. «Daniela era una persona convinta e caparbia nelle sue idee, ma sempre aperta al confronto. Era sensibile, disponibile, presente. La scuola le deve molto: aveva creduto profondamente nel suo valore educativo e sociale, e riusciva ad aggregare i genitori, a creare ponti, a tenere uniti» raccontano di lei alla scuola primaria e secondaria.

Chi l’ha frequentata in altri contesti ricorda la sua gentilezza naturale, quel modo pacato di esserci senza mai sovrastare. Ma ieri e oggi, al centro di ogni pensiero, c’è soprattutto la perdita di una donna che ha sempre fatto coesistere lavoro, casa, relazioni, responsabilità. A Pompiano, in queste ore, le parole sono poche e pesano. Molti scelgono il silenzio, quello fatto di presenza e vicinanza. Ed è in questo silenzio che la comunità si prepara a salutare Daniela martedì alle 15, nella chiesa parrocchiale.