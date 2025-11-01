Frontale in galleria, Daniela Bratelli è morta davanti a marito e figlio

Daniela Bratelli aveva 45anni, viveva a Pompiano e stava andando in Valcamonica

2 ' di lettura

Loading video... Schianto in galleria a Sulzano, addio a Daniela Bratelli

Un fine settimana da passare insieme in Valcamonica, con il marito, i figli e gli amici. E la tragedia che si consuma in un istante e strappa alla vita una donna di 45 anni, morta sotto gli occhi del figlio di 15 anni e del marito che la seguivano in un’altra auto. Ancora una volta un incidente mortale si è registrato in galleria. L’ennesima tragedia della strada nella nostra provincia si è consumata nel pomeriggio di ieri nel tratto di provinciale 510 Sebina Orientale tra Iseo e Sulzano. Daniel