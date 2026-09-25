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La Polfer intensifica i controlli in stazione: identificate 1.730 persone

Alla fine dell’operazione sono stati denunciati 8 pregiudicati per vari reati tra cui furti, tentati furti, rapine e irregolarità sul territorio nazionale
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Un agente della Polfer in stazione a Brescia
Un agente della Polfer in stazione a Brescia

Nelle ultime settimane, la Polfer ha intensificato i controlli di sicurezza nella stazione ferroviaria di Brescia e a bordo dei treni, identificando complessivamente 1.730 persone. L’operazione si è conclusa con la denuncia all’autorità giudiziaria di 8 pregiudicati responsabili di vari reati, tra cui furti, tentati furti, rapine, danneggiamenti e irregolarità sul territorio nazionale.

Tra gli episodi di rilievo figurano il ritrovamento di una minore scomparsa, l'affidamento di un minore algerino a una comunità e l'adozione da parte del questore di provvedimenti di espulsione e fogli di via obbligatori nei confronti dei soggetti ritenuti pericolosi o irregolari.

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