Più spazi per i bambini: a Calvisano nasce il Polo dell’infanzia

Ormai completato al 100%, è stato inaugurato il nuovo «Polo dell’Infanzia». L’edificio, realizzato in due diverse tranche temporali, nel cuore del centro sportivo di via San Michele e impreziosito da un piccolo anfiteatro, è frutto di un investimento complessivo di 3.2 milioni di euro, ma del tutto a costo zero per le casse del Comune.
I finanziamenti
L’intervento è stato coperto da finanziamenti di enti terzi: nel dettaglio, per il primo lotto della scuola dell’Infanzia comunale e dell’area esterna dotata di tribune per assistere a spettacoli «open-air» sono arrivati 2.5 milioni di euro da Regione Lombardia, mentre per l’ampliamento dell’asilo nido 700mila euro assegnati da fondi Next Generation Eu del Pnrr.
Si tratta di un ulteriore motivo di orgoglio per i componenti dell’esecutivo del gruppo politico «Centrodestra per Calvisano», che avevano inserito il progetto di ampliamento nel programma elettorale del 2024 e ora lo vedono tramutato in realtà.
Maggiore offerta
«Con spazi moderni dedicati all’educazione, alla socialità e alla crescita degli uomini e delle donne di domani, diamo forma a un’opera importante per la comunità», commenta entusiasta al taglio del nastro il sindaco Angelo Formentini.
Al di là di una mera promessa mantenuta, quella portata avanti dal primo cittadino col prezioso supporto del consigliere Cinzia Candrina e dell’assessore Caterina Lovo Gagliardi è un’implementazione rilevante all’offerta formativa in paese, che sta già dando riscontri positivi. Lo dimostrano i numeri: dal settembre del 2024 sono attive due aule che ospitano bambini dai 3 ai 6 anni. Per la fascia 0-3 anni risultano invece 40 i “baby” iscritti, con la gestione affidata qui alla storica Fondazione Bonaldi nel suo 150esimo anniversario.
«Avevamo lo stesso servizio anche nella sede di viale Stazione, ma non riuscivamo a soddisfare tutte le richieste - dice il presidente Bruno Isoli -. Con questo “upgrade”, accolto favorevolmente da maggioranza e opposizione, possiamo estendere l’opportunità a tante altre famiglie, i cui figli possono beneficiare del bellissimo Agroparco della Bcc Agrobresciano per vivere varie attività ludiche e pedagogiche all’aria aperta».