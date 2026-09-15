Piccioni nel palazzo di via Malta: «Una situazione insostenibile»

I lavori di sistemazione del controsoffitto delle parti comuni nel condominio Malta 12 di Bresciadue non sono ripresi come previsto ieri mattina. Tutto fermo dopo l’intervento di settimana scorsa dell’associazione «Arca degli ultimi» per tutelare i piccioni intrappolati nelle reti installate per evitare che i volatili continuino a nidificare nel sottotetto.
La denuncia
Un problema di civiltà, per gli animali vivi intrappolati, ma anche per condomini, uffici e attività commerciali, che convivono con il problema dei piccioni da tempo: «Qui c’è una situazione che dura da 3-4 anni insostenibile dal punto di vista igienico-sanitario. Si tratta di una vera e propria infestazione che ha arrecato danni anche al nostro ufficio – spiega Alessandro Iengo, direttore del Condifesa Lombardia nord-est, che ha gli uffici al primo piano del complesso – oltre al guano che ci troviamo tutti i giorni davanti all’ingresso, proprio per la mancanza dei listelli del controsoffitto, i piccioni riescono ad infilarsi del nostro ufficio».
E aggiunge: «Qualche mese fa un piccione è rimasto incastrato nel muro interno del nostro ufficio dopo essere passato dal controsoffitto. Era ancora vivo per cui ci siamo adoperati con una squadra di manutentori per estrarlo tagliando un pezzo della parete in alluminio. È un problema che va risolto in maniera urgente tutelando tutte le parti coinvolte».
Il sopralluogo
L’amministratore condominiale del Malta 12 ha assicurato che la situazione è in via di risoluzione: ieri mattina un sopralluogo con il direttore dei lavori, la ditta esecutrice e la presidente dell’associazione «Arca degli ultimi» ha definito l’iter. Oggi pomeriggio si replicherà e parteciperà anche la ditta che si occuperà della sanificazione e definirà le modalità con cui si potrà procedere.
L’accordo è quello di rimuovere e consegnare eventuali nidi o uova all’associazione per tutelare i volatili, procedere alla sanificazione per tutelare condomini e lavoratori, e poi riprendere i lavori che dovrebbero concludersi tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.