«In Piazza con Noi» a Sulzano tra anniversari, storie e tradizioni

Il 2026 è per Sulzano l’anno degli anniversari e il Comune ha deciso di celebrarli con una giornata di festa e la presenza delle realtà più importanti della società sulzanese, che domenica prossima si presenteranno a tutta la provincia di Brescia nella vetrina di Teletutto a «In Piazza con Noi», in onda dalle 11 alle 12.30 e in replica la sera dalle 20.30.
L’appuntamento
Condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, la trasmissione racconterà le eccellenze di un borgo piccolo ma ricco di particolarità, incastonato tra il lago d’Iseo e la montagna prealpina, una comunità – come spiegato dalla sindaca Paola Pezzotti – con vocazione sempre più turistica ma dotata di una personalità forte legata alle identità tradizionali, e un paese privo di zona industriale però punteggiato da tante realtà sociali e artigianali agricole, zootecniche e anche pescatorie che lo vivacizzano e caratterizzano in modo mai monotono.
Domenica prossima nello studio di «In Piazza con Noi» il centro della scena sarà occupato da chi festeggia il compleanno, tra la Chiesa di San Giorgio che di anni ne fa 300, la fondazione Asilo infantile Caduti di guerra che ne fa 100, e sia il Corpo musicale cittadino che il gruppo sportivo New Atletics che ne fanno 30. A questi si aggiunge il ricordo dei 10 anni dall’indimenticabile Floating Piers, che aveva proprio in Sulzano e Monte Isola i due paesi punto di riferimento.
Il programma
La scaletta della puntata di domenica prevede l’apertura alle 11 con l’esibizione in diretta del corpo musicale, a cui seguiranno gli interventi del sindaco Paola Pezzotti, del presidente Vitali dell’associazione nautica sebina (Ans), dei rappresentanti dell’associazione dei ristoratori e di quelli di un frantoio, del norcino Luca Pezzotti, dei rappresentanti della Stalla sociale del Sebino, del pescatore di professione Livio Agnesi, di Enrica Lezzi e Jessica Colosio per l’asilo infantile.
E poi ancora quelli di don Roberto Manenti, di Paola Pagliuso, di Gianbattista Pezzotti per il gruppo Arceri, di Sergio Ardesi per la New Atletics, degli amministratori dell’Hotel Rivalago, del gruppo Alpini, di Giovanna Borghesi per i Comuni amici delle api, e del presidente Luciano Gesa della Polisportiva Centrolago.