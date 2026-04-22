Piano Olivetti, scontro tra Comune di Brescia e librai

Una lettera alla sindaca Laura Castelletti inviata dall’associazione Librai italiani di Confcommercio esprime preoccupazione sulle modalità di gestione dei fondi destinati alle biblioteche comunali nel Piano Olivetti.

Piano che vuole sostenere la filiera del libro, rafforzando il legame tra biblioteche e librerie di prossimità. Una parte dei fondi è destinata alle biblioteche per l’acquisto di libri proprio dalle librerie, in particolare quelle di prossimità. «Secondo quanto emerso - dice Confcommercio - l’interesse promosso dal Comune non avrebbe ricevuto un’adeguata diffusione, limitando la partecipazione della rete libraria locale. Nonostante la provincia di Brescia conti 83 imprese librarie, solo cinque avrebbero risposto alla procedura a causa della scarsa pubblicità».

Paolo Ambrosini, presidente Ali Confcommercio richiede quindi, «la riapertura dei termini della procedura per garantire massima trasparenza e partecipazione, la ridefinizione delle modalità di assegnazione, assicurando che ogni biblioteca coinvolga almeno tre diverse librerie del territorio».

La replica

A stretto giro la replica della sindaca. «Ottenuta l’assegnazione dei fondi – risponde Castelletti - abbiamo pubblicato la manifestazione di interesse rivolta alle librerie sul sito del Comune. Non sarebbe stato né lecito né possibile attivare forme di contatto diretto con tutti i potenziali interessati, considerando che il perimetro dei beneficiari include non solo la provincia di Brescia, ma anche quelle limitrofe. Il Comune ribadisce di aver operato nel pieno rispetto delle norme e con l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza amministrativa».