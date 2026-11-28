Opere pubbliche a rischio, servizi alle famiglie, rappresentanza negli enti sovracomunali e futuro di Montecampione: sono le preoccupazioni del sindaco di Pian Camuno Giorgio Ramazzini, che ieri, affiancato dalla sua squadra, ha risposto alla mozione di sfiducia presentata dai gruppi Progetto Comune e Pian Camuno 4.0.
La crisi amministrativa ha vissuto un ulteriore passaggio giovedì, quando il Consiglio comunale è saltato per mancanza del numero legale. I sette consiglieri firmatari della mozione chiedevano che venisse discussa prioritariamente la sfiducia, cosa che, ha spiegato il sindaco, non è possibile in ragione dei termini previsti dalla legge. Il tema dovrebbe quindi essere affrontato il 18-19 dicembre.
«Rispetto gli strumenti democratici, ma ricordo che siamo stati eletti nell’ambito di un unico progetto civico – sottolinea Ramazzini –. Le divergenze non sono mai state politiche o programmatiche, ma personali». Secondo la maggioranza, all’origine delle frizioni vi sarebbe in particolare la mancata nomina di Gian Pietro Bianchi a vicesindaco.
I timori
A preoccupare il primo cittadino sono soprattutto le conseguenze di un eventuale commissariamento a pochi mesi dalle elezioni. A rischio ci sarebbero la ristrutturazione della materna di Beata, finanziata con 698mila euro e in fase di appalto, il palazzetto dello sport di Montecampione, con i 900mila euro di contributo, fino al nuovo pozzo dell’acquedotto in località Carec. In gioco anche il progetto delle medie condiviso con Artogne e il collegamento tra Val Palot e Val Negra, oltre ai servizi per le famiglie e alle attività rivolte alle persone più fragili.
L’assessore al Bilancio Priscilla Ziliani ha richiamato l’attenzione sugli investimenti realizzati dall’Amministrazione, che ha intercettato circa 2milioni di fondi Pnrr, e sul rischio di perdere la rappresentanza politica negli enti sovracomunali. La stessa Ziliani potrebbe dover lasciare l’incarico di assessore alla Cultura in Comunità montana, proprio mentre è in corso il lavoro per la candidatura della Valcamonica a Capitale italiana della cultura 2029.
Respinte anche le accuse di accentramento mosse al sindaco. Ziliani ha rivendicato la fiducia accordata da Ramazzini a tutti i componenti della squadra, mentre il vicesindaco Regis Cotti ha auspicato una ricandidatura del primo cittadino, ricordando che si tratta solo di «vendette e rancori personali». L’ipotesi ricandidatura, che Ramazzini, fino a quindici giorni fa, pensava di rifiutare, ora non viene più esclusa, anche alla luce delle tante sollecitazioni ricevute dai cittadini.
Rassicurazioni
Di tutt’altro avviso Marcello Santicoli, leader del gruppo di minoranza, che attraverso un video ha voluto rassicurare la popolazione: «Il Comune non si ferma e i cittadini non devono preoccuparsi. Gli uffici resteranno operativi, i servizi essenziali proseguiranno e le opere non si fermano. Il commissario garantirà la continuità amministrativa fino alle elezioni. La mozione di sfiducia è una sconfitta per tutti e non è stata una scelta facile, ma una decisione politica maturata di fronte a una situazione diventata insostenibile. Abbiamo preso atto che questa maggioranza non è più nelle condizioni di amministrare. Non accettiamo quindi che si attribuisca alla nostra scelta la responsabilità di un blocco amministrativo che di fatto non esiste».
Nel frattempo, il sindaco ha previsto per lunedì alle 16.30 un nuovo Consiglio in seconda convocazione, quando basterà la presenza di solo un terzo dei consiglieri. L’Amministrazione dovrebbe avere così i numeri per far passare le variazioni al bilancio, la convenzione per gli sportelli Suap e Sue e un debito fuori bilancio.