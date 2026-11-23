La crisi politica di Pian Camuno è alla resa dei conti: sabato mattina è stata depositata in municipio una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Giorgio Ramazzini, sottoscritta da sette consiglieri comunali: i quattro dell’opposizione di Pian Camuno 4.0 e i tre ex assessori Gian Pietro Bianchi, Samuele Bertoli ed Erika Bianchi, che alcune settimane fa hanno costituito il gruppo autonomo Progetto Comune.
Il punto
Un passaggio che, salvo miracoli, metterebbe definitivamente fine all’esperienza amministrativa di Orizzonte Pian Camuno, a pochi mesi dalle elezioni comunali del 2027. I numeri, del resto, sono eloquenti: sei consiglieri sostengono ancora il primo cittadino, mentre sette hanno firmato il documento che ne chiede la sfiducia.
La mozione dovrà essere discussa e votata in Consiglio comunale entro trenta giorni. Se tutti i firmatari confermeranno questa posizione, ed è ormai scontato, Ramazzini non avrà i voti necessari per superare la prova e si aprirà la strada del commissariamento, con lo scioglimento del Consiglio comunale.
Prossimo Consiglio
All’orizzonte c’è però già il primo banco di prova, visto che giovedì 26 novembre è già convocato un Consiglio per esaminare alcune variazioni di bilancio, il riconoscimento di un debito un fuori bilancio, a seguito di una sentenza del Tar di Brescia, e la convenzione tra il Comune di Pian Camuno e la Comunità montana per la gestione degli sportelli Suap e Sue della Valcamonica. In quella sede non sarà però discussa la sfiducia, perché la mozione è stata depositata quando la convocazione della seduta era già stata formalizzata.
Intanto questa sera il gruppo di maggioranza dovrebbe incontrarsi per valutare la situazione e decidere come affrontare l’ultima fase della crisi. La frattura affonda le radici nelle dimissioni negli anni dei tre ex assessori, con lo scontro esploso a ottobre in un Consiglio interrotto per mancanza del numero legale, dopo l’uscita dall’aula delle opposizioni. Nel successivo, però, i due gruppi avevano votato a favore delle variazioni di bilancio, consentendo all’Amministrazione di proseguire, pur senza ricomporre la maggioranza. Ora il quadro è cambiato radicalmente, perché la mozione di sfiducia è una richiesta forte di interrompere il mandato, senza, a quanto pare, alcun margine di trattativa.