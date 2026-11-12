Pezzaze, addio al boscaiolo che raccontava la montagna sui social

Le cime raggiunte insieme, le albe in quota, la strada condivisa anche quando il sentiero si faceva difficile: nelle parole con cui Manuela Boniotti saluta il marito Diego Borghetti c’è una vita segnata dalla passione per la montagna. Il cinquantenne di Pezzaze è morto il 10 novembre a causa di una grave malattia scoperta solo pochi mesi fa, lasciando nel dolore il paese e gli amici. Boscaiolo di mestiere, lavorava dal 2016 alla Rasa sagl di Roveredo, nel Canton Grigioni, in Svizzera, azienda specializzata in lavori forestali, taglio degli alberi e lavorazione del legno. Un legame con i boschi che accompagnava la passione coltivata fuori dal lavoro: alle vette dedicava il tempo libero, tra escursioni e scalate affrontate con la moglie e raccontate sui social. Fotografie e resoconti che avevano fatto incontrare alla coppia altri appassionati: alcuni li seguivano a distanza, altri avevano avuto occasione di camminare con loro.
Il cordoglio
È anche da questa comunità che arrivano i messaggi di cordoglio, nei quali il ricordo delle salite si intreccia alla riconoscenza per la generosità e la disponibilità di Diego. «Avete scalato le montagne più belle, avete visto tramonti e albe spettacolari, e noi con voi attraverso i social» scrive un’amica. Un’altra persona ripensa all’incontro dello scorso aprile e a quella scalata insieme che sperava ci sarebbe stata ancora.
A dar la misura del legame con Manuela è il saluto affidato dalla moglie a una fotografia sulla neve: «Io ho cercato di tenerti la mano in ogni passo, anche quando le mie gambe tremavano e il mio cuore si spezzava». Poi una frase che conserva la confidenza della loro quotidianità: «Aspettami, rompiballe mio». «Perché tu sei e sarai sempre la mia montagna più grande» conclude, tornando ai luoghi che avevano amato e percorso l’uno accanto all’altra. L’ultimo saluto venerdì 13 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pezzaze, con partenza alle 14.50 dall’abitazione di via Papa Paolo VI 20.