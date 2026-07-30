Pedalate, musica e sapori: torna il Valle Trompia Bike Festival

Alla scoperta del territorio sulle due ruote, per una terza edizione che promette cultura, gastronomia, sport, musica e aggregazione: dal 22 al 30 agosto il Monte Maniva e l’intera Valle si preparano ad accogliere il «Valle Trompia Bike Festival».
L’appuntamento, a cura della Comunità Montana insieme a Sevat, tornerà a valorizzare la Greenway Valli Resilienti, percorrendone il tracciato da Concesio fino al Maniva per una serie di eventi legati dal fil rouge della bicicletta.
«Confermiamo questo appuntamento con orgoglio – sono state le parole di Antonella Montini, assessore al Turismo della Comunità Montana durante la presentazione della kermesse avvenuta ieri a Gardone –. Si tratta di un’ulteriore opera di valorizzazione del nostro territorio e di espressione di tutte le potenzialità della Valtrompia. Le iniziative proposte sono tante e speriamo attirino turisti e cicloturisti».
Il programma
Si partirà quindi sabato 22 agosto con una family ride aperta a tutti con partenza ed arrivo lungo la Greenway di Concesio, mentre domenica 23 sarà la volta del tour «Sulle tracce di Leonardo», in collaborazione con il locale di Bovegno Voben, dove partirà e si concluderà la pedalata. La kermesse continuerà martedì 25 con «Bike in miniera», annuale appuntamento all’interno della Miniera Marzoli di Pezzaze con possibilità di cena alla Rebecco Farm, mentre giovedì 27 i cicloturisti si sposteranno nei boschi di Bovegno per una visita guidata con cena finale all’Agriturismo Chichimela.
Il festival si chiuderà nel weekend del 29 e 30 agosto al Maniva, con un fitto calendario e la presenza del mercato degli agricoltori locali e degli sponsor privati dedicati al mondo bike ad alternarsi agli appuntamenti a due ruote. Sabato la mattinata si aprirà con pedalate di varia difficoltà dalla città al Maniva, mentre nel pomeriggio spazio ai laboratori per i più piccoli organizzati da Civitas, ai talk di Irene Franzoni ed Ersilio Ambrosini, yoga con lo studio Drishti e nella serata il concerto degli Shakerats, a seguire dj set Beppe Orizzonti. Domenica invece conclusione con il «Circuito Junior Bike» e altre pedalate.
«Iniziative come queste sono frutto di una visione e di un lavoro che dura da vent’anni – ha aggiunto Fabrizio Veronesi, direttore di Sevat –: puntiamo ad un programma che abbracci partecipanti di tutte le età». Presente alla conferenza anche Luca Bettinsoli, dell’ufficio Greenway. «Abbiamo fortemente voluto che l’evento rimanesse esteso a tutto il nostro territorio prima di concludersi in Maniva: qua sarà poi possibile pernottare nelle varie strutture della zona, o anche campeggiare sotto le stelle».
Per i dettagli consultare il sito e i social delle realtà promotrici o contattare info@greenwayvalliresilienti.it e lo 030.8337456.