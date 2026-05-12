La Sevat di Gardone Val Trompia con oltre 13 milioni raddoppia il bilancio

Sevat chiude il 2025 con numeri in forte crescita e conferma il proprio ruolo di braccio operativo per gli enti locali. La società in house nata nell’ambito della Comunità montana di Valtrompia ha infatti approvato un bilancio che ammonta a oltre 13,5 milioni di euro e segna, così, il raddoppio del volume d’affari rispetto all’anno precedente. Un risultato che racconta l’evoluzione di una realtà partita per supportare le Amministrazioni del territorio e oggi attiva con servizi rivolti a più di 70 Comuni, anche fuori dai confini valtrumplini.

Punto di forza Il settore trainante resta quello della committenza ausiliaria per la realizzazione di opere pubbliche chiavi in mano: dal 2020 al 2025 Sevat ha gestito 136 commesse, per un valore complessivo superiore ai 71 milioni di euro. La società segue l’intero percorso degli interventi, dalla ricerca dei bandi alla progettazione, dalle autorizzazioni agli affidamenti, fino alla direzione lavori. Un modello che ha consentito una crescita media annua del 51% nell’attività di supporto ai lavori pubblici tra il 2021 e il 2025.