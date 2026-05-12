La Sevat di Gardone Val Trompia con oltre 13 milioni raddoppia il bilancio

Sevat chiude il 2025 con numeri in forte crescita e conferma il proprio ruolo di braccio operativo per gli enti locali. La società in house nata nell’ambito della Comunità montana di Valtrompia ha infatti approvato un bilancio che ammonta a oltre 13,5 milioni di euro e segna, così, il raddoppio del volume d’affari rispetto all’anno precedente. Un risultato che racconta l’evoluzione di una realtà partita per supportare le Amministrazioni del territorio e oggi attiva con servizi rivolti a più di 70 Comuni, anche fuori dai confini valtrumplini.
Punto di forza
Il settore trainante resta quello della committenza ausiliaria per la realizzazione di opere pubbliche chiavi in mano: dal 2020 al 2025 Sevat ha gestito 136 commesse, per un valore complessivo superiore ai 71 milioni di euro. La società segue l’intero percorso degli interventi, dalla ricerca dei bandi alla progettazione, dalle autorizzazioni agli affidamenti, fino alla direzione lavori. Un modello che ha consentito una crescita media annua del 51% nell’attività di supporto ai lavori pubblici tra il 2021 e il 2025.
Rilevante anche il lavoro sui bandi: solo nel 2025 sono state presentate 13 candidature, per un valore complessivo di oltre 21 milioni di euro. Tra queste spicca la strategia d’area «Aree Interne – Verso un’ecologia della Valle», legata all’inclusione della Valle nella strategia regionale Agenda del controesodo, con finanziamenti in arrivo per 14 milioni di euro.
Numeri in crescita
Alla crescita economica si affianca quella organizzativa: dai 10 dipendenti del 2019 Sevat è passata a 47 risorse nel 2025, con il 44% del personale under 35, il 55% composto da donne e il 75% residente entro 15 chilometri dalla sede.
Nel 2026 è arrivata anche la conferma della certificazione Iso 900: 2015. Il 2025 è stato inoltre l’anno della realizzazione della nuova sede di via Matteotti, a Gardone, del rebranding e della pubblicazione del volume «Effetto Sevat», edito da Maggioli con prefazione di Sabino Cassese e presentato a Brescia in un convegno dedicato al ruolo delle società in house nella creazione di valore pubblico.