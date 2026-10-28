Passo Crocedomini, dal 2 novembre scatta la chiusura invernale

Il Passo Crocedomini chiude al traffico per la stagione invernale. A partire dalle 14 di lunedì 2 novembre sarà sospesa la circolazione lungo la strada provinciale 345 «delle Tre Valli», nel tratto compreso tra il rifugio Bonardi e il passo, nei territori comunali di Collio e Bagolino.
Lo comunica la Provincia di Brescia, che ha disposto il provvedimento per ragioni di sicurezza legate alle condizioni meteorologiche stagionali. La chiusura interesserà tutti i veicoli e le categorie di utenti e riguarderà circa 15 chilometri di strada, dal chilometro 49+700 al 65+000.
Non sarà inoltre possibile raggiungere il passo dalla Val Camonica: verrà chiusa anche la strada che collega il rifugio Bazena al Crocedomini. Il divieto resterà in vigore fino alla revoca del provvedimento. Al momento non è stata indicata una