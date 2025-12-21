Natale a Passirano tra mercatini, musica e sapori della tradizione

Dopo l’inizio in grande stile con commercianti, hobbisti ed associazioni, dal giorno dell’Immacolata Passirano si è immersa nell’atmosfera natalizia con luci, colori e attività.

Leggi anche Passirano si tinge di rosso Natale: il calendario delle feste

Ha infatti riscosso successo la giornata di giochi e mercatini dell’8 dicembre, «una festa all’insegna della condivisione, tra artigianato e attività a tema natalizio - hanno ribadito gli amministratori -. Un’occasione perfetta per vivere momenti di allegria e celebrare insieme in un’atmosfera di serenità».

Il Chisulì

A riscuotere particolare successo sono stati anche gli ormai celebri Chisulì di Monterotondo, dolci tradizionali tipici della frazione franciacortina. Si tratta di una grossa frittella lievitata a ciambella, fritta e cosparsa di zucchero, preparata con ingredienti semplici come farina, uova, latte, lievito e talvolta uvetta.

Leggi anche Cucina bresciana e Unesco, ecco i piatti fondamentali da assaggiare

Il dolce è tipico del periodo carnevalesco ma viene ormai preparato tutto l’anno per iniziative benefiche o durante le festività natalizie. Anche grazie ad eventi di questo tipo i Chisulì sono rimasti nei cuori e nella memoria collettiva della cittadinanza. Da alcuni anni, inoltre, il prodotto è anche riconosciuto e protetto dalla denominazione De.Co. (Denominazione Comunale di Origine).

Tutti gli appuntamenti

Tornando agli appuntamenti di dicembre, domenica 21 alle 20.45 si terrà invece una serata di musica nella chiesa parrocchiale di San Zenone, con il concerto del corpo bandistico filarmonico Don Pietta.

Infine eccezionalmente a dicembre il mercatino agricolo fa il bis. Dopo il primo appuntamento dello scorso 14 dicembre a Camignone, si terrà una seconda data a Monterotondo. L’appuntamento è per il 22 dicembre in via Silvio Pellico, dalle 9 alle 12.

Ma tra la vigilia e l’ultimo dell’anno, in quell’atmosfera che in una stessa giornata può oscillare tra fermento e silenzio, nella zona di Passirano basta farsi cullare dagli odori e dall’aria frizzante franciacortina - dove i raggi del sole tiepido faticano a riscaldare la brezza sui fili d’erba dei preziosi vigneti che arricchiscono le colline.