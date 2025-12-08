Passirano si tinge di rosso Natale: il calendario delle feste

Tanto rosso Natale per un bellissimo dicembre di festa in quel di Passirano. Il Comune franciacortino sarà teatro infatti di una serie di appuntamenti, che, giocoforza, avranno come protagonisti soprattutto i colori natalizi. Si partirà l’8 dicembre, con i bellissimi mercatini del Natale in piazza, organizzato dal Comune in collaborazione con «Borghi di Franciacorta», Apt Le Valli Bresciane e tante realtà del territorio. Piazza Europa, dalle 10 alle 18.30, sarà animata da diverse bancarelle con prodotti fatti a mano, gastronomia di qualità, attrazioni dedicate ai bambini, la presenza di associazioni, commercianti e molto altro, a partire dalla visita di Babbo Natale.

Entrando nelle pieghe del programma della giornata di festa, va sottolineato il «truccabimbi» (dalle 14.30), gli appuntamenti con le letture in biblioteca (dalle 15.30), la possibilità di assaggiare gli ormai celebri «Chisulì di Monterotondo» dalle 16 (buonissima frittella tipica della frazione passiranese di Monterotondo che ha ottenuto qualche anno fa la Denominazione comunale) e lo spettacolo pirotecnico del «Mangiafuoco» alle 17.

«L’Amministrazione comunale ha invitato a fine ottobre le realtà sportive, commerciali, sociali e culturali ad un incontro con l’intento di organizzare e condividere con loro questo evento in piazza – spiega il vicesindaco Carlo Cordini parlando dell’organizzazione della manifestazione –. Durante questo appuntamento si son raccolte proposte che ben si sposavano con l’intento di creare una festa all’insegna della condivisione, tra artigianato e attività a tema natalizio. Un'occasione perfetta per vivere momenti di allegria e celebrare insieme in un'atmosfera di serenità. In conseguenza a quell’incontro positivo e propositivo si è provveduto all’organizzazione della manifestazione, con l’adesione di attività locali, del Gruppo alpini, fondazioni, artigiani, hobbisti, e produttori. Alla manifestazione saranno presenti punti ristoro – conclude Cordini -, vi sarà la possibilità di degustare i “chisulì” e non mancheranno attività ludiche per bambini, il tutto allietato da musica natalizia».

Tra gli altri eventi del mese di dicembre (il 21 alle 20.45) ci sarà una serata di musica nella chiesa parrocchiale di San Zenone, con il concerto del corpo bandistico filarmonico Don Pietta.