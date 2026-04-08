Pontedilegno-Tonale, Pasqua da record con più di 25mila sciatori

Ben oltre 25mila presenze ad aprile, quando il sole splende e le temperature sono più che primaverili, se non è un record, poco ci manca. Nel lungo fine settimana pasquale il comprensorio di Pontedilegno-Tonale ha fatto segnare, da venerdì a lunedì, bel 25.500 presenze, equamente suddivise su tutte le giornate di sci, ovvero 6mila sciatori venerdì e altrettanti sabato, 7mila domenica e 6.500 a Pasquetta. Sintomo che, nonostante il calendario avanzato, la voglia di sci non è per nulla calata e che gli sciatori possono ancora contare su piste ben tenute e neve in buone condizioni.

«Direi che queste vacanze pasquali sono andate proprio molto bene – afferma Michele Bertolini, direttore del consorzio –. In realtà, è l’intera stagione a essere andata bene, visto che in generale registriamo un aumento complessivo del sette per cento rispetto agli anni precedenti». Il comprensorio dell’alta Valle, con le piste del Tonale, di Ponte di Legno e di Temù, sarà aperto sino al 19 aprile, mentre il Presena e la pista Paradiso andranno avanti sino a domenica 3 maggio, giornata conclusiva della stagione invernale 2025-2026.

Il programma

La festa di saluto sarà in realtà il prossimo fine settimana, con musica e dj set a 2.800 metri insieme al Paradice music party. Sabato e domenica il ghiacciaio Presena accoglierà dj set, live show e performance unendo musica anni Novanta, hit contemporanee e intrattenimento in quota.

Il programma si apre sabato alle 11 con il format Carica 90s, che ripercorre i successi dagli anni Novanta alle hit contemporanee, accompagnati dal sax di Matteo Righetti, mentre domenica il live show della Paradice Orchestra, dalle 13.30 alle 15, sarà il momento clou, mentre dj-set e vocalist animeranno la giornata prima e dopo l’esibizione.

«Paradice Music Party non è solo un evento celebrativo – aggiunge Bertolini –, ma la conferma della versatilità del nostro comprensorio. Mentre alle quote inferiori la natura si risveglia, ai tremila metri del Presena le condizioni della neve rimangono eccellenti e tipicamente invernali». Per l’occasione, il biglietto di andata e ritorno delle cabinovie Paradiso e Presena sarà proposto a 15 euro, permettendo di raggiungere Capanna Presena, punto di riferimento della festa, e salire fino a tremila metri sul ghiacciaio.