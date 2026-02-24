Giornale di Brescia
Ciaspole e ramponcini, nuova mappa con 17 percorsi in Alta Valcamonica

Giuliana Mossoni
Le carte verranno distribuite in anteprima sabato alla Caspolada di Vezza D’Oglio: è un invito a riscoprire il turismo lento
Caspolada - © www.giornaledibrescia.it
Caspolada - © www.giornaledibrescia.it
Il bisogno di esperienze «lente» e rigeneranti è in costante crescita e il comprensorio di Pontedilegno-Tonale risponde valorizzando la sua rete di percorsi nel cuore dei parchi dell'Adamello e dello Stelvio. Uno dei nuovi strumenti è la mappa dedicata alle escursioni invernali da affrontare con le ciaspole o con i ramponcini, pensata proprio per permettere a residenti e turisti di vivere boschi, montagne imbiancate e scorci in alta quota.

I percorsi 

I percorsi individuati sono 17 e coinvolgono i comuni di Monno, Vezza d'Oglio, Vione, Temù, Ponte di Legno e Vermiglio, con itinerari di lunghezza variabile dal chilometro e mezzo ai 15, adatti sia a chi desidera una semplice passeggiata sia a chi preferisce un’uscita ben più impegnativa.

Tra le proposte spiccano i due percorsi dedicati al Mortirolo, il mini tour da dieci chilometri e la Grande traversata da 15, oltre alle classiche escursioni in Val Grande, Val Canè, Val d'Avio e Valle delle Messi. Da non perdere anche i percorsi verso il Passo del Tonale, l’altiporto, il ghiacciaio Presena e il Velon.

Temperature primaverili

Ogni itinerario invita a rallentare il passo, ad ascoltare il silenzio del bosco e a riscoprire scorci poco noti anche a chi frequenta abitualmente la montagna d’inverno. La nuova mappa sarà distribuita in anteprima in occasione della Caspolada al chiaro di luna, in programma sabato a Vezza, e successivamente sarà disponibile negli uffici turistici delle varie località. Dalla prossima settimana, poi, le tracce Gpx saranno disponibili sul sito www.pontedilegnotonale.com, dove sono riportati anche i contatti delle guide alpine per eventuali escursioni organizzate.

Caspo party 

Nel frattempo, questi sono gli ultimi giorni per iscriversi alla Caspolada (sul sito www.caspolada.it): viste le temperature quasi primaverili e l’assenza di neve a Vezza, si tratterà, quasi certamente, di una passeggiata nei boschi che circondano il paese. Le temperature minime sfioreranno lo zero, è quindi consigliato vestirsi da montagna.

La 24esima edizione prevede venerdì alle 21 in piazza il Caspo party, festa invernale in attesa della Caspolada, mentre sabato la musica e l’animazione partiranno alle 16.30. Alle 19, poi, via alla manifestazione e alle 20 cena al Centro eventi.

