«Party in the parking», a San Polo gambe e musica per far del bene

Prima si corre, poi si balla. E nel mezzo ci sono concerti, vinili, fumetti, cibo e solidarietà. «Party in the parking» torna da venerdì 18 a domenica 20 settembre nel parcheggio del parco Cimabue a San Polo con una terza edizione che allarga ancora il programma. Tre giornate a ingresso libero, realizzate in collaborazione con le Acli di San Polo e con il patrocinio del Comune di Brescia.
Il programma
Si comincia venerdì 18 con HellFred & the Riverjumpers e, a seguire, i Giuradei. Sabato 19 il testimone passa agli Eriks Wine, che apriranno la serata dei Cara Calma. Domenica 20 cambio di registro per il gran finale, affidato a Dj Maradona e ad Auroro Borealo con il suo dj set.
La musica sarà solo una parte della festa. Dalle 19, tutte le sere, il parcheggio ospiterà stand gastronomici, area bar e un market di produzioni indipendenti dove curiosare tra vinili, illustrazioni, fumetti e creazioni artigianali.
Cuore solidale
La novità del 2026 arriverà domenica mattina: alle 10 scatterà la prima «Party in the parking run», corsa non competitiva di 10 chilometri aperta agli appassionati, con un tracciato che si snoderà tra le strade di San Polo e i percorsi del parco delle Cave. Un modo per portare la manifestazione fuori dal parcheggio e dentro il quartiere. Resta centrale la finalità solidale: l’intero ricavato delle tre giornate sarà devoluto in beneficenza, a sostegno dei progetti delle Acli rivolti al quartiere e della rete antiviolenza cittadina. Il quartier generale sarà il parcheggio del parco Cimabue, raggiungibile anche in metropolitana: la fermata San Polo Cimabue dista un centinaio di metri. Le serate inizieranno alle 19 con ingresso libero e gratuito.