Partecipate, la Loggia affida a Ernst&Young lo studio per il riassetto

Il Comune di Brescia ha affidato alla società Ernst&Young l’incarico di realizzare una business due diligence - un’analisi strategica, organizzativa ed economico finanziaria - finalizzata a definire il futuro assetto delle società partecipate, in linea con gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale di settembre. L’obiettivo è individuare il modello più adatto per razionalizzare la struttura delle partecipate e rendere più efficace la gestione dei servizi pubblici, migliorando al tempo stesso la capacità di investimento del Comune.

Leggi anche Holding Loggia, il Pd alza cartellino giallo e prende tempo

L’analisi

L’analisi partirà da una ricostruzione completa dell’attuale architettura societaria. Verranno verificati gli assetti di controllo, la catena delle partecipazioni e la coerenza tra le missioni delle singole società e le priorità dell’Amministrazione. Sarà valutato anche il ruolo concreto che ogni realtà svolge nel sistema pubblico bresciano. Ernst&Young analizzerà l’organizzazione interna delle partecipate, le loro performance operative, i processi, i contratti e i rapporti con il Comune. Dal punto di vista economico finanziario, verranno esaminati gli ultimi tre bilanci, la redditività, gli investimenti, le fonti di finanziamento, gli asset materiali e immateriali e l’eventuale presenza di contenziosi.

Il fine è capire, in modo rigoroso e documentato, quale valore ciascuna società genera per l’Ente. Sulla base di queste analisi preliminari, il Comune potrà valutare diverse opzioni di riassetto.

Leggi anche Loggia e nomine nei Cda delle controllate: in ballo più di 26 posti

Possibile riassetto

Tra queste, la possibile creazione di una holding in versione pura o mista, a seconda del livello di attività operativa, e la creazione di una società consortile, che svolga servizi condivisi a beneficio delle partecipate e delle Fondazioni cittadine. Infine, verranno considerate soluzioni alternative, come la riorganizzazione degli oggetti sociali od operazioni straordinarie (scissioni, conferimenti, cessioni di attività).

Per ogni scenario proposto, Ernst&Young realizzerà valutazioni puntuali sulla sostenibilità economica e finanziaria, stimando costi, benefici, impatti sui bilanci e possibili economie di scala. Verrà redatto anche un business plan triennale, che quantifichi gli effetti delle diverse soluzioni, compresi i risparmi e le ricadute sugli affidamenti e sui contratti di servizio.

Leggi anche A Brescia nasce la Holding Loggia

Sistemi di controllo

Un elemento centrale del lavoro riguarda i sistemi di controllo. La società affidataria dell’appalto definirà modelli decisionali più chiari e allineati agli obiettivi del Comune, proponendo anche nuovi strumenti di controllo e un sistema di reportistica periodica, che consenta all’Amministrazione di monitorare l’andamento delle partecipate in modo costante e basato su dati aggiornati.

Saranno, inoltre, proposti meccanismi per garantire separazione e trasparenza nei casi in cui la titolarità degli asset e la gestione dei servizi siano concentrate nello stesso soggetto, evitando possibili conflitti di interesse.

La riorganizzazione sarà accompagnata da una valutazione accurata dei rischi finanziari e delle loro possibili ricadute sul bilancio comunale, con attenzione ai limiti normativi sui trasferimenti economici tra società, ai livelli di indebitamento e agli obblighi previsti dalla finanza pubblica.

È previsto un piano di monitoraggio continuo dei rischi, con indicatori dedicati e strategie di mitigazione.

Tempistiche

Il servizio affidato a Ernst&Young dovrà concludersi al massimo entro nove mesi dall’avvio.

Gli obiettivi attesi sono significativi: aumentare la capacità di investimento delle partecipate, migliorare la sostenibilità finanziaria, ridurre i costi del debito, ottenere risparmi strutturali grazie a nuovi modelli organizzativi, ampliare – nei limiti previsti dalla legge – la quota di servizi erogati anche a terzi, valorizzando il personale attraverso una più efficace organizzazione delle competenze.