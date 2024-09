Paroli a Nordio: «Il carcere di Verziano sia ampliato all’esterno

«Sono confortato dalle buone intenzioni del ministro della Giustizia sugli istituti penitenziari di Brescia. Nell'ambito dell'iniziativa promossa dal nostro segretario Tajani e denominata “Estate in carcere”, qualche settimana fa, con l'onorevole Casasco, sono stato in visita a Canton Mombello e Verziano. Mentre il primo è una struttura fatiscente che andrebbe chiusa, Verziano rappresenta un modello da salvaguardare»: così il senatore bresciano di Forza Italia, Adriano Paroli, nel corso del question time in Aula al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Ribadendo quanto dichiarato a inizio mese al termine del citato progetto «Estate in carcere», Paroli ha parlato di Verziano come di un esempio da replicare, chiedendo che il progetto di ampliamento interno alla struttura venga rivisto: è «un istituto che offre ai detenuti anche attività di socialità fondamentali per favorire la rieducazione e il reinserimento – ha sottolineato il senatore –. Eliminare il campo da calcio di quella struttura per costruirvi sopra un nuovo edificio carcerario, così come previsto da un progetto che va avanti dalla scorsa legislatura, rischierebbe di vanificare un'esperienza positiva. Per questo è indispensabile che il Ministero intervenga. Noi – ha concluso – confidiamo nel fatto che il ministro prenderà a cuore questa situazione».