Forza Italia: «Il nuovo carcere va costruito vicino a Verziano»

«Canton Mombello va chiuso e il modello Verziano va replicato, costruendo il nuovo carcere accanto e non dentro le mura di Verziano, come prevede l’attuale progetto sulla carta». È chiara la linea di Forza Italia sulle due carceri bresciane.

Il senatore Adriano Paroli e l’onorevole Maurizio Casasco stamattina hanno visitato le due strutture nell’ambito del progetto «Estate in carcere» che ha portato gli Azzurri dentro i penitenziari italiani per un’indagine sulla loro situazione strutturale e sociale. Forza Italia presenterà il risultato al viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, «che andrà condiviso in maggioranza», dicono Paroli e Casasco.

Le carenze endemiche e il sovraffollamento del Nerio Fischione sono noti. «Verziano è un modello, Canton Mombello è una delle carceri peggiori d’Italia anche per ragioni strutturali che rendono difficile avere spazi esterni», ricorda Paroli.

Per Fi serve un nuovo progetto

Per questo per i forzisti l’attuale progetto sulla carta «che prevede l’ampliamento di Verziano, realizzando un nuovo edificio sopra il campo da calcio, va cancellato». «Si costruirebbere il nuovo Canton Mombello dentro Verziano - ricorda Paroli - . Il che porterebbe la negatività del primo dentro il secondo. E si lascerebbe Canton Mombello. Che va comunque chiuso. I tecnici del ministero ci dicono che non si può cambiare il progetto perchè altrimenti si perderebbero i fondi. Ma non ci dicano che non si può fare. È che qualcuno non vuole fare lavoro in più».

Per i forzisti «il modello Verziano» andrebbe replicato, ma all’esterno, sui terreni adiacenti. Ritornando all’idea di quando Paroli era sindaco di Brescia: «I metri quadrati fuori Verziano che avrebbero portato al raddoppio erano già stati concessi al Comune quando ero sindaco. Invece quella previsione è stata cancellata». Casasco aggiunge: «Verziano è un modello nazionale da replicare. Canton Mombello è una vergogna da chiudere. Nel momento in cui andassimo a a costruire un edificio sopra il campo da calcio dentro Verziano vorrebbe dire rischiare lì il sovraffollamento di Canton Mombello. Il progetto sulla carta fatto dai ministeri non va bene. Faremo la nostra proposta come Forza Italia che dovrà essere condivisa dall’Amministrazione comunale».

La posizione del governo

Su giustizia e carceri dentro la maggioranza di Governo ci sono sensibilità diverse. In aula l’esecutivo Meloni, di fronte agli ordini del giorno presentati dai deputati bresciani Bordonali, Benzoni e Girelli, ha aperto a un nuovo progetto di edilizia carceraria a Brescia, più ampio di quello attualmente finanziato, ma non ha sostenuto l’esigenza di chiusura del Nerio Fischione. «Noi siamo la parte avanzata. Spingiamo più sui diritti e perché ci sia rieducazione fuori dal carcere per chi si comporta bene. Portiamo avanti queste idee con più forza rispetto agli altri ma troveremo la sintesi in maggioranza», chiarisce Casasco.