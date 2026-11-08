Parco del Frantoio a Rodengo Saiano, il percorso vita ora è tutto nuovo

Ecco il «nuovo» percorso vita per fare movimento in tutta sicurezza lungo gli spazi del Parco del Frantoio. È stato rinnovato il percorso ginnico presente nel parco centrale di Rodengo Saiano, un intervento finanziato dal Comune di Brescia, ente capofila del Plis «Parco delle colline».
Il Comune franciacortino, così, ha beneficiato di questo intervento, che fa parte del servizio di manutenzione delle aree dei Comuni aderenti alla convenzione per la gestione associata del Parco delle colline.
«Siamo contenti perché questo intervento valorizza un parco molto bello e vissuto del nostro territorio - spiega soddisfatta la sindaca di Rodengo Saiano Rosa Vitale -. Ogni anno viene messo a disposizione dal Comune di Brescia un fondo per progetti che riguardano i Comuni legati al Parco delle colline - prosegue la prima cittadina -. Quest’anno abbiamo fruito di questo supporto per il nostro parco, con un intervento che ha visto la riorganizzazione del percorso con dei nuovi cartelli molto chiari, la sistemazione di alcune postazioni e il posizionamento di nuovi attrezzi. Un intervento che rende ancor più attrattiva quest’area verde, frequentata dai nostri cittadini e non solo».
Nel dettaglio
Entrando nel merito dell’intervento, il percorso vita, lungo circa un chilometro, è stato riorganizzato innanzitutto partendo dall’avvio, collocato in prossimità del sentiero e che conduce ai terrazzamenti presenti. I vecchi cartelli dedicati alle sole attività a corpo libero, ormai obsoleti, sono stati sostituiti e ricollocati lungo il tragitto, mentre le strutture ginniche un po’ rovinate sono state dismesse e sostituite con quattro nuove attrezzature, accompagnate da degli specifici cartelli informativi.
In totale si tratta di nove postazioni per una serie di esercizi che riguardano tutto il corpo: dai piegamenti sulle gambe e rotazione del bacino alle sbarre per le trazioni, dalle barre per le flessioni agli ostacoli verticali.
Importo
Gli interventi (che hanno riguardato anche delle opere di pulizia e potatura) sono costati quasi 20mila euro. Il Parco del Frantoio, va ricordato, si trova nei pressi di via San Dionigi e presenta, oltre al «nuovo» percorso vita, una zona giochi, alcuni attrezzi ginnici per il Calisthenics e un’area verde molto ampia che ospita spesso festival musicali e altre manifestazioni.