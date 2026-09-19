Riuso, rammendo, scambio e musica: a Rodengo Saiano l’«Oh! festival»

Un festival gentile per chi vuole scambiare, riparare, ascoltare e incontrare. Sono gli ingredienti principali di «Oh! festival», la rassegna dedicata a riuso, sostenibilità e creatività (ma non solo) che aprirà i battenti oggi pomeriggio alle 15 al parco del Frantoio, per proseguire sino a tarda serata e a riprendere il suo percorso domani dalle 9.
Le proposte
Il programma, ricchissimo, prevede laboratori per grandi e piccoli su upcycling e temi green, talk, musica live (Eyes be quiet, oggi alle 18, Arthur Lisko, stasera alle 21, Installer, alle 22.30 di questa sera, Uccellini Uccellacci, con un djset domani alle 10, Quarry brothers, sempre domani alle 13, Izmo Big Band, domani sera alle 21), le «isole» come Riusella (uno spazio dove portare i vestiti che non si usano più e scambiarli con quelli lasciati da altre persone), Rammendo lab (uno spazio dove aggiustare i propri capi e imparare a farlo) e Viva Vittoria (dove fare la maglia e l’uncinetto). C’è anche la buona cucina e l’area market, con la presenza di prodotti artigianali, senza dimenticare momenti per approfondire tematiche cogenti come quelle legate al clima o imparare a creare un armadio sostenibile.
«Volevamo proporre un festival capace di parlare di ambiente, comunità e futuro – spiegano Sofia Giannitrapani e Martina Balada, le principali organizzatrici -. Volevamo più consapevolezza. Un modo per capire meglio il mondo che ci circonda e come prendercene cura insieme. Partendo dagli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite abbiamo incontrato lungo il percorso realtà del territorio che lavorano da tempo su questi temi; piccole scoperte che ci hanno fatto guardare la nostra zona con orgoglio».Questa due giorni, ricordiamolo, è supportato dal Comune con il «Bilancio partecipativo».
Il progetto «Bilancio partecipativo» era partito qualche mese fa con la raccolta di alcune proposte giunte da cittadini e realtà del paese, la successiva valutazione da parte degli uffici comunali per la fattibilità tecnica-economica, la presentazione pubblica e, infine, la chiamata alla comunità per la scelta del proprio progetto preferito tra i quattro giunti in Municipio. Tra i progetti finanziati proprio «Oh festival». Per altre informazioni e il programma completo (il festival è ad ingresso gratuito) visitare la pagina dell’evento sui social. G.Min