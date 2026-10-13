Papa Leone oggi ricoverato, Parolin: «Un fulmine a ciel sereno»

Il pontefice entra all’ospedale Gemelli di Roma, dove verrà operato per rimuovere un nodulo polmonare, il segretario di Stato: «Se sono preoccupato? Sì, perché non mi aspettavo certo una cosa del genere. Ma siamo fiduciosi»

13 ottobre 2026 1 ' di lettura

L'ospedale Gemelli di Roma - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Papa Leone XIVoperazionepapa Leone ricoveratoRoma Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...