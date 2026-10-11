Papa Leone XIV: «Ho un nodulo al polmone, mi opereranno nei prossimi giorni»

Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. Durante l’Angelus di oggi (domenica 11 ottobre) il pontefice ha spiegato che è «circoscritto al polmone» e che «è stato individuato in una fase molto iniziale ed è ben localizzato».
Leone XIV ha poi specificato che «i medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera».