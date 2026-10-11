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Papa Leone XIV: «Ho un nodulo al polmone, mi opereranno nei prossimi giorni»

Il pontefice l’ha annunciato durante l’Angelus: «È stato individuato in una fase molto iniziale ed è ben localizzato»
Il Papa durante l'Angelus - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il Papa durante l'Angelus - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. Durante l’Angelus di oggi (domenica 11 ottobre) il pontefice ha spiegato che è «circoscritto al polmone» e che «è stato individuato in una fase molto iniziale ed è ben localizzato». 

Leone XIV ha poi specificato che «i medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Papa Leone XIV
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