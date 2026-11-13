Paisco e Limone, perché le entrate superano i 12mila euro a residente

Da meno di 800 a oltre 16mila euro per abitante: nei bilanci dei Comuni bresciani le distanze sono enormi. Turismo, trasferimenti pubblici e dimensioni demografiche disegnano una provincia che, anche nelle risorse a disposizione, viaggia a velocità diverse.
Paisco Loveno
Tra i 205 Comuni della provincia di Brescia, Paisco Loveno, con circa 16.300 euro, è quello che registra il più elevato rapporto di entrate per abitante. Un risultato che è frutto soprattutto di importanti trasferimenti di denaro da parte dello Stato e di altri enti pubblici. «Nel nostro comune vivono solo 165 persone e quindi non abbiamo quasi nessun tipo di entrata: attività non ce ne sono, non si realizzano costruzioni e – di conseguenza - non si incassano oneri» – dichiara il sindaco Bernardo Mascherpa.
«Le entrate che arrivano sono i contributi che siamo bravi ad ottenere sia tramite la Comunità Montana di Valle Camonica che attraverso il Consorzio di Comuni Bim. Questo ci permette di fare quei piccoli investimenti di cui abbiamo bisogno». Pesano sul bilancio del 2025 i circa 800.000 euro di fondi Pnrr impiegati per l’allargamento della strada di accesso al comune, oggi sottoposta a gestione di Anas. Il sindaco Mascherpa sottolinea anche che «nel 2026, sommando ai vari finanziamenti i contributi legati alle opere necessarie per mettere in sicurezza il territorio dal dissesto idrogeologico, sono già stati spesi 5 milioni e 400 mila euro. Per noi sicuramente un bel risultato».
Limone del Garda
Entrate stellari grazie al turismo. Imposta di soggiorno e proventi dei parcheggi pubblici riempiono le casse comunali di Limone sul Garda, con entrate pro capite di gran lunga superiori alla media. Un dato che non sorprende: pur contando poco più di mille abitanti, il paese altogardesano è un vero e proprio colosso delle vacanze. Quest’anno ha registrato, al 31 ottobre, 1,2 milioni di presenze turistiche.
Per la precisione, i pernottamenti – distribuiti su quasi 7.000 posti letto – sono stati 1.230.323. Numeri impressionanti e in crescita: +5,85% rispetto al 2025, quando le presenze furono 1.162.374. A impressionare è anche l'ammontare degli introiti dell'imposta di soggiorno: 2.274.615 euro. Strettamente legata al turismo è pure un'altra voce considerevole delle entrate comunali: gli incassi dei parcheggi pubblici, che dal 1° gennaio al 2 novembre 2026 hanno portato in cassa 3.630.777 euro. E non è tutto. La storica limonaia del Castèl, principale polo di visita del paese, ha registrato entrate per 515.025 euro, grazie a 263.033 visitatori tra il 1° gennaio e il 1° novembre. «Siamo soddisfatti», commenta il sindaco Franceschino Risatti, che nei giorni scorsi ha snocciolato i dati del 2026 nel consueto incontro di fine stagione con gli operatori. Risatti non vuol sentir parlare di overtourism: «Se i flussi sono gestiti bene, è possibile accogliere tutti e crescere ancora». Per questa sua caratteristica di borgo vocato alla ricettività, Limone vanta diversi primati, oltre a quello delle entrate pro capite.
È il primo paese in Italia per «pressione turistica», ovvero per numero di presenze in rapporto alla popolazione residente, ed è l’unico Comune italiano a registrare più di un milione di presenze ogni mille abitanti. Un altro primato limonese, anch’esso legato all’economia turistica, è rappresentato dal fatto che d’estate in paese si contano più lavoratori che residenti. La ricchezza generata dal turismo consente investimenti difficilmente immaginabili in altri Comuni. Quest'anno sono stati destinati 582.760 euro alla pubblica istruzione, 558.021 euro al sociale, 705.331 euro alla casa per anziani, 660.000 euro al Consorzio turistico limonese e 340.000 euro agli eventi.