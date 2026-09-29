Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValcamonica

Ottobre in rosa in Valcamonica, un mese di prevenzione del tumore al seno

In programma mostre d’arte, camminate e campagne di sensibilizzazione
Giuliana Mossoni
Un mese di iniziative per l'Ottobre in rosa
Un mese di iniziative per l'Ottobre in rosa

Prevenzione oncologica, informazione e iniziative diffuse sul territorio: anche quest’anno l’Asst Valcamonica propone, per l’Ottobre in rosa, un calendario di appuntamenti dedicati in particolare alla diagnosi precoce del tumore al seno. Per tutto il mese l’azienda sanitaria sarà impegnata con incontri, camminate, momenti divulgativi e iniziative rivolte alle donne, in collaborazione con il comitato Andos Valcamonica-Sebino, le Amministrazioni comunali e le associazioni.

Le iniziative

Tra gli appuntamenti più significativi c’è la mostra «Paesaggi: dispositivi di osservazione», in programma dal 2 al 30 ottobre in ospedale a Esine, con opere nate dalla collaborazione tra gli studenti dell’accademia Santa Giulia e il laboratorio di Anatomia patologica dell’Università di Brescia agli Spedali Civili (inaugurazione venerdì alle 17).

Il 13 ottobre sarà la volta della passeggiata in rosa-arancione, a conclusione della rassegna Rifugi in rosa 2026, con ritrovo alle 14.30 al rifugio Tassara in Bazena, da dove si partirà per un giro di circa mezz’ora verso il Crocedomini. All’arrivo sono previsti testimonianze, racconti e un momento conviviale.

Spazio anche alle neo e future mamme con due serate in ospedale: il 16 ottobre «AllattiAam», con ostetriche e infermiere del Nido, e il 28 «Latte&coccole: allattiamo insieme». Domenica 25 ottobre tornerà inoltre la camminata «Uniti per la prevenzione», con partenze da Pisogne, Lovere, Costa Volpino, Darfo e Piancogno e il coinvolgimento di 16 Comuni, per sensibilizzare sull’importanza dei controlli e a raccogliere fondi per le realtà impegnate nella prevenzione. Si prosegue il 26 ottobre alle 13, quando l’Asst proporrà una diretta sui social dedicata allo screening, con il radiologo Mario Navarria e Nadia Pasinetti, responsabile della Breast Unit. Il mese si chiuderà il 29 ottobre alle 20.30 a Bienno, con una serata sulla prevenzione dei tumori dell’utero, sui fattori di rischio, sugli esami e sul vaccino Hpv, con la ginecologa Anna Bellicini.

Campagna di comunicazione

In campo c’è anche l’Ats Montagna, che ha ideato la campagna di comunicazione «Diventa anche tu campione di prevenzione», portata avanti da due testimonial come Elisa Confortola e Luca Spekenhauser, medagliati alle Olimpiadi Milano-Cortina nello short track. Da segnalare, a fine ottobre e novembre, il ritorno dell’unità mobile di Ats in Valcamonica e, a dicembre, un convegno conclusivo sulle esperienze della prevenzione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ottobre in rosatumore al senoprevenzione oncologica
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...