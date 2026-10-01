All’ospedale di Orzinuovi nuove aperture entro il 2027

Dopo l’inaugurazione della nuova Casa e dell’Ospedale di comunità a inizio settembre, nuovi cambiamenti sono in vista anche per il presidio ospedaliero di via Crispi. A breve saranno aperti nuovi reparti dopo uno stop per ristrutturazione.
Il quadro
Il piano di riqualificazione si ultimerà nel 2027. È questo il quadro dettagliato emerso nei giorni scorsi al Centro culturale «Aldo Moro» di Orzinuovi, durante una serat a informativa alla presenza dei dirigenti di Asst Franciacorta Alessandra Bruschi, Susanna Aschedamini, Andrea Ghedi e Giovanni Campanella, per illustrare alla popolazione il futuro delle strutture sanitarie locali.
«Dopo la recente apertura della Casa di comunità, che funziona ora a pieno regime – hanno spiegato i dirigenti – tra le novità imminenti nell’ospedale di via Crispi figurano la recente conclusione del reparto dialisi, della camera mortuaria e della palazzina che ospiterà il Centro psico-sociale. Al termine dei lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio, il prossimo anno riaprirà la Radiologia. Nel frattempo le mammografie saranno garantite da un camper diagnostico che dal primo dicembre per nove mesi sarà posizionato all’esterno della Casa di comunità. Il prossimo anno si riattiverà inoltre il reparto subacuti e nascerà un blocco operatorio per piccoli interventi chirurgici come cataratte e tunnel carpale, in attesa del rientro a fine 2027 di tutti i poliambulatori, ora trasferiti in parte nella Casa di comunità. Per Orzinuovi – hanno aggiunto – sono stati stanziati oltre 17 milioni di euro di fondi, la cifra più alta tra i Comuni della Asst Franciacorta».
Casa di comunità e Ospedale di comunità
«La Casa di comunità e l’Ospedale di comunità hanno ricevuto tante critiche da parte della minoranza – ha sostenuto il senatore Gianpietro Maffoni – ma siamo stati lungimiranti. Ora non sono una scatola vuota, ma un servizio efficiente». La Casa di Comunità si propone come punto unico di orientamento con medici di medicina generale, pediatri, infermieri di famiglia e di comunità, psicologi, dietisti. All’interno della struttura trovano spazio anche il Punto unico di accesso, la Cot, lo sportello per la scelta del medico, l’ambulatorio di diabetologia, il centro vaccinale e il punto prelievi.
«Ogni medico dell’ambito dedica dalle 3 alle 6 ore settimanali nella Casa di comunità – ha aggiunto l’assessore orceano Severluigi Bassini – e così viene garantita la presenza ambulatoriale dalle 8 alle 20, cui si aggiunge la guardia medica notturna. Un ruolo centrale è svolto anche dall’Ospedale di comunità, con 20 posti letto a gestione prevalentemente infermieristica». «I lavori alla Casa di comunità non sono finiti – chiude il sindaco Laura Magli –. Manca il parcheggio e ne siamo consapevoli. Ci stiamo lavorando e ringrazio l’Asst Franciacorta per aver creduto in Orzinuovi».