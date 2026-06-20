Quiz, sport e abilità: a Orzivecchi è di nuovo sfida tra le contrade

Nove giorni di fatica e festa. Da domani a lunedì 29, il borgo rurale di Orzivecchi indosserà il suo vestito migliore in occasione della 39esima edizione delle Feste patronali dedicate ai Ss. Pietro e Paolo.
I festeggiamenti saranno come sempre ricchi di avvenimenti. Il clou della festa è senza dubbio rappresentato dal tradizionale Palio delle Contrade, nato in oratorio a metà degli anni Novanta come veicolo di aggregazione e giocosa rivalità sportiva.
Dopo il grande successo iniziale la manifestazione ha perso d’interesse, ma negli ultimi anni è ripartita sotto la spinta dei giovani e delle famiglie del paese, capaci di ritrovare lo spirito originario e la goliardia che la sfida porta con sé.
Saranno quattro le contrade pronte a darsi gioiosa battaglia: Colombara, Martinengo, Ontini (detentrice del titolo) e Santa Giulia, ognuna con i propri colori sociali e scenografie preparate ad hoc. I componenti delle squadre saranno chiamati a dare prova della loro abilità sfidandosi nelle discipline più svariate: calcio, pallavolo femminile, biciclettata, giochi per bambini, tiro alla fune, staffetta, corsa con i sacchi, Rasegòt, centra il cesto, bombe volanti, palo della cuccagna e Gran Premio delle contrade, Cervellone, rasegot, corsa con i sacchi e altro ancora.
Gli sfidanti
La Contrada Colombara (colore giallo) prende il nome dalla cascina che ivi sorge, e dove, nel 1920, vennero ritrovate 38 monete d’argento di epoca gallica. La Contrada Martinengo (verde) deve il suo nome all’antica famiglia nobiliare che tanto ha contribuito alla storia di Orzivecchi. La Contrada Santa Giulia (rosso), oltre alla via omonima, deve il suo nome alla chiesetta dedicata alla santa di origine cartaginese. Ultimi, ma detentori del titolo, il settimo della loro storia, ci sono i campioni in carica della Contrada Ontini (blu), che prende il nome da Giacomo Ontini, benefattore del paese.
Il programma
Domani alle 20.30, corteo delle contrade; a seguire, alle 21, Il cervellone. Mercoledì alle 20.30, palo della cuccagna. Venerdì 26 giugno, alle 20.30, Palio delle Contrade. Le feste patronali proseguono fino a lunedì 29 giugno. Tutte le sere cucina aperta.