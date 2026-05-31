Orzivecchi, inaugurata la scuola «Giardino» dopo i lavori di restyling

Un investimento da un milione di euro per proiettare nel futuro una tradizione scolastica che dura da ben 132 anni . È stata inaugurata ieri la conclusione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma della scuola «Giardino» di Orzivecchi , un istituto all’avanguardia immerso in un’oasi verde della campagna bresciana.

L’intervento è stato finanziato dalle Istituzioni agrarie raggruppate (Iar) di Brescia , l’ente proprietario dello stabile, che lo concede in uso gratuito alla Provincia. Presenti il presidente delle Iar Angelo Balsamo, Marco Rossi con i consiglieri del Cda, il dirigente dell’Istituto «Dandolo» Giovanni Montinaro, il direttore del «Giardino» Giacomo Colossi, gli ex presidi della scuola Piero Maffeis, Rosa Vitale e Giacomo Bersini, il sindaco di Orzivecchi Luigi Sturla e il vicesindaco di Corzano Lidia Lovatini, oltre ai docenti e agli studenti dell’indirizzo alberghiero.

Le opere

Il restyling ha previsto il rifacimento di tetto e facciata, isolamento termico, nuovi impianti elettrici, infissi e zanzariere. Grandi interventi hanno riguardato anche la sicurezza, la riqualificazione del convitto e l’accessibilità, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e un nuovo ascensore.

La storia

Le Iar, nate nel 1930 dalla fusione di lasciti di quattro benefattori, finanziano la formazione agraria grazie agli affitti di 800 piò di terra. La scuola «Giardino», nata nel 1894 come scuola per casari, conta oggi 250 iscritti tra l'indirizzo professionale agrario e il tecnico quadriennale per perito agroalimentare. Il plesso fa capo all'Istituto «Vincenzo Dandolo» di Bargnano di Corzano, che accoglie in totale 930 alunni da 8 province.

Le reazioni

«È una bellissima giornata per la nostra fondazione – ha dichiarato Angelo Balsamo –. La scuola Giardino ha preparato i casari del nord Italia fin dai primi corsi del 1894, un’esperienza d'eccellenza che merita di essere valorizzata. Ora stiamo lavorando per creare una facoltà di Agraria a Brescia.

Soddisfatto il dirigente Montinaro: «L’investimento delle Iar è prezioso ed è un segnale di straordinaria importanza per la scuola e per lo sviluppo del convitto, risorsa strategica che accoglie 40 ragazzi da tutto il Nord Italia. Il restyling ha trasformato il plesso in un modello di sicurezza, inclusione e sostenibilità energetica».

«Siamo davanti a una testimonianza concreta di attenzione verso la scuola, la formazione e la sicurezza - ha aggiunto il sindaco di Orzivecchi». Orgogliosa anche la vicesindaca di Corzano: «Il territorio esprime eccellenze alimentari ed enologiche di primissimo piano ed è fondamentale valorizzarle partendo dalla formazione delle nuove generazioni».