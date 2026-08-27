Orzinuovi: stile e solidarietà si incontrano in una t-shirt e in un foulard

Stile e solidarietà. Quando l’eccellenza tessile incontra lo spirito di comunità, il risultato è un successo garantito. È questa la formula firmata anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, da Cieffe, la prestigiosa maison di Soncino guidata da Enza Gallina. Partner di riferimento per i più grandi nomi dell’alta moda internazionale, l’azienda rinnova il suo profondo legame con il territorio in occasione della Fiera di Orzinuovi con un’importante donazione.
Co-protagonisti di questa edizione sono due capi d’eccezione che saranno messi in vendita in piazza Vittorio Emanuele: una t-shirt boxy bianca in un pregiato filato di jersey di cotone e un raffinatissimo foulard in rayon setoso, lucido e morbido al tatto, capace di far risplendere ogni dettaglio grafico.
Su entrambi i capi brilla un’unica, meravigliosa illustrazione dedicata alla piazza Vittorio Emanuele II, declinata nelle calde e avvolgenti sfumature del color melanzana, ocra caldo e del marrone d’autunno.
Art nouveau rivisitata
La stampa è un’opera d’arte creata dalla maison soncinese di ispirazione art nouveau, rivisitata in una chiave pop e contemporanea. Quattro riquadri narrativi raccontano gli scorci più iconici dell’architettura orceana, dalla maestosa prospettiva dei portici, al dinamismo della piazza con le sue vetrine storiche. Tratti fluidi richiamano il cielo espressionista alla Van Gogh, mentre un motivo di farfalle stilizzate incornicia la scena.
Prodotte in soli 40 esemplari le t-shirt e 200 i foulard, queste creazioni esclusive sono state donate interamente dall’azienda. Saranno disponibili durante la fiera allo stand del Rotary club Soncino-Orzinuovi con un’offerta libera, a partire da 40 euro per la maglia e 35 euro per il foulard. Il ricavato andrà a sostegno delle associazioni di Orzinuovi.
Valorizzare le radici
«La linea prodotta da Cieffe in questi anni si conferma una vera e propria collezione d’arte – ci racconta Enza Gallina –. Questi pezzi sono dei quadri che custodiscono gli angoli più suggestivi della città. La forma straordinaria e inconfondibile di piazza Vittorio Emanuele è un gioiello unico in tutta la provincia e la creazione di quest’anno nasce per rendere omaggio alla sua bellezza e all’importanza dei suoi negozi storici. Sono orgogliosa di mettere il nostro lavoro al servizio del territorio. Valorizzare le radici e sostenere le realtà locali significa proteggere un patrimonio di tutti».
Un’iniziativa salutata con entusiasmo anche dalle istituzioni: «Un sentito ringraziamento va a Cieffe per la costante sensibilità e al Rotary club per il partenariato – sottolinea la sindaca Laura Magli –. Questo progetto è un ponte prezioso tra il mondo dell’impresa e il territorio, un legame concreto a sostegno delle associazioni che ogni giorno lavorano per la nostra comunità».