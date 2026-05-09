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Ago, filo e talento a Orzinuovi: il Cossali apre il laboratorio di «Sìmoda»

Macchine da cucire, tavoli per il taglio e postazioni digitali nel nuovo spazio dedicato all’indirizzo professionale
Silvia Pasolini
Un momento dell'inaugurazione del laboratorio
Un momento dell'inaugurazione del laboratorio

Chi punta all’eccellenza nell’alta moda deve avere idee vincenti, ma deve innanzitutto saper disegnare, tagliare e cucire a mano il modello base di una giacca, un pantalone o una gonna. Con questa consapevolezza l’istituto Cossali di Orzinuovi ha inaugurato ieri il nuovo laboratorio dell’indirizzo professionale «Sìmoda», partito quest’anno. Un grande salone, sedici macchine da cucire che si alternano a rocchetti di filo, scampoli di tessuto, bottoni e perline pronte a impreziosire i capi, tavoli enormi per tagliare i modelli e computer per disegnarli.

Ponte per il futuro

Sullo sfondo modelle stilizzate spiccano su una enorme parete bordeaux: il primo tocco creativo del laboratorio firmato dalle studentesse.

Numerosissime le autorità istituzionali e del mondo scolastico e manifatturiero presenti al taglio del nastro, tra le quali la Cieffe Milano.

«Questo laboratorio è il risultato di un grande sforzo corale, per il quale abbiamo attinto a fondi ministeriali – ha esordito il dirigente scolastico Luca Alessandri –. Un ringraziamento speciale va ai docenti, alla professoressa Lucia Ferraresi, anima di questo nuovo indirizzo, e ai professori Francesco Gussago e Luigi Nugnes per la preziosa collaborazione, ai miei collaboratori, all’Ufficio scolastico, alle associazioni, alle aziende e agli amministratori comunali per il sostegno costante. Inauguriamo oggi un ponte verso il futuro e offriamo alle ragazze gli strumenti per trasformare il talento in una professione d’eccellenza».

Presente anche il Provveditore agli studi Filomena Bianco: «Vedere un indirizzo nato solo pochi mesi fa già così operativo e strutturato è un segnale di straordinaria vitalità. La scuola orceana con il suo dirigente dimostra qui la sua capacità di innovare e di dare risposte concrete alle aspirazioni delle giovani generazioni, integrando sapientemente la teoria e la pratica».

Eccellenza

Ad accogliere con soddisfazione il progetto per la ricaduta positiva sulla comunità anche Laura Magli, sindaco di Orzinuovi: «Dobbiamo continuare a investire sull’eccellenza del made in Italy –ha aggiunto poi il senatore Gianpietro Maffoni –. Formare figure professionali capaci di padroneggiare l’intera filiera significa proteggere la nostra identità e il nostro prestigio internazionale. Questo laboratorio è uno straordinario presidio di cultura manifatturiera che assicura un domani ai nostri distretti produttivi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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