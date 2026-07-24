Orzinuovi, dall’anno prossimo nuova sezione nella scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia statale di Orzinuovi si arricchirà di una nuova sezione a partire dal prossimo anno scolastico. L’attivazione del corso porterà da tre a quattro le sezioni in paese, che si sommano ai 19 iscritti del plesso della frazione di Coniolo.
Saliranno così a circa 100 i bambini accolti nella materna statale del capoluogo, oltre la metà dei quali è rappresentata da alunni stranieri. Un ampliamento dell’offerta formativa che richiederà una complessiva riorganizzazione logistica degli spazi.
Per lasciare posto alla scuola dell’infanzia, ora situata al piano primo, a partire da settembre la presidenza, guidata dal dirigente Marco Purpura e dalla vicepreside Stefania Gozzetti, insieme alla segreteria e a tutti gli uffici amministrativi dell’Istituto comprensivo di Orzinuovi si trasferiranno dal piano terra della primaria nell’edificio della scuola media di via Verolanuova.
Nuova fase
Soddisfatto il dirigente scolastico Marco Purpura: «Con una sezione in più abbiamo dimostrato di saper intercettare la crescita demografica e di avvicinare alla scuola dell’infanzia molte famiglie che prima non manifestavano interesse. Questo passaggio garantisce ai più piccoli l’opportunità di accedere all’alfabetizzazione fin da subito. Al contempo, il trasferimento degli uffici permetterà di offrire spazi finalmente adeguati al nostro personale amministrativo».
«Sarà un anno di transizione, ma consentirà di ottenere ambienti migliori per i dipendenti e i bambini – commenta il sindaco Laura Magli –. Portare la presidenza alle medie consentirà inoltre di garantire un presidio più attento in un contesto che presenta maggiori criticità legate alle dinamiche adolescenziali».
Per garantire ambienti idonei a tutte le quattro sezioni, l’amministrazione comunale e la dirigenza hanno definito un piano insieme: «Tutti i locali attualmente destinati agli uffici e alla presidenza verranno riadeguati e trasformati in aule per l’infanzia – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, il senatore Gianpietro Maffoni –. In seguito, non appena si inaugurerà la nuova mensa della scuola primaria nell’area dell’ex stadio comunale, il refettorio della materna verrà spostato al piano interrato dell'attuale primaria. Lì nasceranno anche nuove aule dedicate ai corsi Cpia per l’alfabetizzazione degli adulti stranieri».
Sguardo al futuro
«Come amministrazione continuiamo a investire con convinzione sul futuro dei nostri ragazzi – aggiunge l’assessore all’Istruzione Luca Bulla – e destiniamo risorse concrete alla scuola per ampliare la capacità di accoglienza e restituire alla comunità spazi rinnovati e su misura per le esigenze di ogni fascia d’età».