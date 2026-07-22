Alla scuola primaria di Orzinuovi lavori aggiuntivi alla mensa

Al via i nuovi lavori per la mensa della scuola primaria statale di Orzinuovi. La struttura, costruita vicino al cortile della scuola, all’interno dell’area dell’ex stadio comunale, era stata progettata inizialmente per ospitare un centinaio di alunni per turno al primo piano, con una cucina al piano terra. Ora verrà adeguata per accogliere circa 400 studenti contemporaneamente e rendere più efficiente l’organizzazione del tempo scolastico. Aprirà per l’inizio del 2027.
L’opera
I lavori per la costruzione, partiti a novembre del 2023 e originariamente finanziati con un milione e 200 mila euro di fondi Pnrr, sono ripresi in questi giorni per una risistemazione della struttura, attraverso un investimento aggiuntivo di circa 700 mila euro da parte del Comune di Orzinuovi. «La revisione del progetto ha un obiettivo primario – ha commentato il sindaco Laura Magli –. Consentire ai circa 400 alunni della primaria di pranzare in un unico turno e in questo modo andare incontro alle esigenze delle famiglie, dei bambini e della scuola, il luogo per eccellenza della formazione dei nostri figli, verso cui abbiamo un’attenzione particolare».
Le difficoltà iniziali
«La mensa come costruita inizialmente – specifica l’assessore all’Istruzione Luca Bulla – costringeva a effettuare il servizio su due turni, difficile da gestire in termini didattici. Per questo abbiamo deciso di modificare la struttura. Rinunciamo alla cucina al piano terra per dedicare entrambi i livelli dello stabile al refettorio e quindi permettere a tutti di mangiare insieme. Un adeguamento peraltro indispensabile in previsione del progressivo passaggio all’orario di 40 ore settimanali. La scuola è una delle nostre priorità e stare bene nell’ambiente scolastico significa creare un luogo di apprendimento più efficace». I pasti, come già ora succede nell’attuale mensa posta sotto la segreteria della scuola primaria, saranno forniti da una ditta esterna.
Le caratteristiche
«Lo stabile avrà una superficie complessiva di 700 mq – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianpietro Maffoni –. Sarà una mensa molto spaziosa. Il progetto prevede al piano terra la trasformazione dei locali di produzione e servizio, prima pensati ad uso cucina, in una nuova sala da pranzo da 201 commensali, con un locale di distribuzione vivande, un disimpegno, servizi igienici per studenti, bagno per disabili e centrale termica. Al primo piano invece il refettorio viene ridefinito in una seconda sala da pranzo da 201 posti, con i servizi igienici e un deposito per i carrelli».
Sono previste inoltre la rimozione della tensostruttura presente nell’area dell’ex campo sportivo, allestita come palestra durante il periodo del Covid, la ridefinizione delle superfici pavimentate esterne e l'adeguamento dei marciapiedi e della viabilità di servizio.