Dal romanzo al teatro, «La danza della vita» diventa uno spettacolo
Il libro di Chiara Zani si trasforma in uno show teatrale insieme alla ballerina Cherbaucich. Appuntamento sabato 9 alle 20.45 al QdV Arena di Orzinuovi
Umberto Scotuzzi
L'autrice Chiara Zani e la ballerina Chiara Cherbaucich - © www.giornaledibrescia.it
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