A Orzinuovi l’estate è tra asfalto e cantieri per ridisegnare la mobilità

Al via un maxi piano di riqualificazione stradale e messa in sicurezza, pronto a dare un nuovo volto alla viabilità di Orzinuovi. Sono 20 le strade che saranno coinvolte con un investimento totale di un milione di euro , a cui si aggiungono 680mila euro per le piste ciclopedonali. L’intervento partirà a inizio estate in paese con l’obiettivo di sanare le situazioni di molte strade ridotte a colabrodo.

«Siamo orgogliosi di poter dare un segnale concreto e tangibile alla nostra comunità – spiega il sindaco Laura Magli –. Questo piano imponente risponde alle criticità storiche del nostro manto stradale. Abbiamo messo in campo uno stanziamento economico corposo per restituire sicurezza ed efficienza a Orzinuovi. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale che ha curato personalmente la progettazione delle asfaltature e ci ha permesso di evitare il ricorso a professionisti esterni, con un risparmio superiore ai centomila euro. Tali risorse verranno reimpiegate per coprire i costi vivi dei materiali».

Percorsi ciclopedonali

«Per quanto riguarda i nuovi percorsi ciclopedonali, abbiamo ricevuto un contributo a fondo perduto di 200 mila euro da Regione Lombardia. Il resto lo mette il Comune» aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, il senatore Gianpietro Maffoni.

«Lo scopo preciso di questi nuovi tracciati è unire i punti nevralgici del paese, dal polo sportivo, all’area industriale, fino alle scuole, alla nuova casa di comunità e ai principali centri commerciali, in modo da creare un’alternativa sicura per gli spostamenti quotidiani di famiglie, studenti e lavoratori. In sinergia con il privato nascerà anche un percorso ciclopedonale parallelo, che aggancerà l’abitato a nord, da via Merisi, con la zona a sud in viale Adua. Un intervento da 70mila euro interamente a carico del soggetto attuatore. È la dimostrazione di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare benefici concreti per la comunità».