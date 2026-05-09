Asfaltature in estate a Brescia, dove saranno i lavori: cerca la tua via

Estate, tempo di asfaltature. La Loggia ha presentato il piano per il 2026, che vale quasi cinque milioni di euro , tra restyling di strade, marciapiedi, interventi sulle pavimentazioni pregiate, guardarail e manutenzione ordinaria.

Si comincerà già ai primi di giugno e si proseguirà fino a settembre «perché, in virtù dell’accordo quadro di durata triennale 2025-2027, per complessivi 7 milioni e 860 mila euro, non si sono dovute fare le gare per l’affidamento », spiega Antonio Costantino, responsabile del settore Strade.

«Le segnalazioni sulla necessità di intervento, al di là degli assi viari principali, arrivano dalla Polizia locale ma anche dai cittadini, dei Consigli di quartiere, dei consiglieri comunali e dalle associazioni» ricorda l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Valter Muchetti.

I numeri

Due i progetti per la riasfaltatura delle strade, rispettivamente per le zone Sud e Nord, che da soli valgono 2 milioni e 566 mila euro. Saranno asfaltate circa 47 strade per una lunghezza complessiva di quasi 14 chilometri.

Gli interventi maggiori, entra nel merito Francesco Simonetti, responsabile del servizio Manutenzione Strade, riguarderanno la Tangenziale Ovest e via Montelungo, su entrambe le direzioni di marcia (si interverrà di notte come per gli altri principali assi viari), il ring per completare il lavoro sui tratti maggiormente danneggiati (come via Fratelli Ugoni, via XX Settembre, via Spalti San Marco e via Solferino) e strade principali come via Dalmazia, via Flero, viale Venezia, Della Bornata, Sant’Eufemia, via Oberdan.

Agli interventi del Comune si aggiungono quelle delle società dei sottoservizi (A2A e Snam) per un totale di circa un milione di euro: ripristinano l’asfalto dopo essere intervenuti sulle tubature. Si lavorerà anche su 23 marciapiedi (500 mila euro) e sulle pavimentazioni di pietra (577 mila euro), precisa Emilio Rossi, responsabile del servizio Coordinamento cantieri, in via Musei tra la Salita della Memoria e via Tito Speri e in vicolo Sant’Agostino che collega via Musei e piazza Paolo VI.

Numerose le strade coinvolte dai cantieri

Inoltre in piazzetta Santa Maria in Calcherà sarà rimosso l’asfalto sia sul sagrato che sul fianco della chiesa, a valle dell’intervento sull’edificio sacro portato avanti dalla parrocchia. Si provvederà inoltre alla manutenzione straordinaria dei guardrail (260 mila euro) e alla manutenzione ordinaria garantita nel corso dell’anno per un investimento di 800 mila euro.