Nuovo campo fotovoltaico: confronto acceso in Consiglio a Remedello

È l’estrema sintesi della discussione avvenuta in Consiglio comunale: all’origine c’è il prossimo arrivo, a Remedello, di un altro impianto fotovoltaico a terra e l’approvazione (con la contrarietà di Direzione Progresso) della costituzione di servitù per la posa dell’elettrodotto che connetterà l’impianto alla rete. Da quanto appreso, è voluto dalla ditta Cogeme e verrà installato in un campo lungo la strada verso Isorella. Per intenderci, sarà simile a quello visibile lungo la strada per Remedello Sotto, sul lato opposto all’isola ecologica, che già aveva fatto discutere.

Voto contrario

Ebbene, Direzione Progresso spinge per opporsi. «A differenza delle pratiche recenti a cui i Comuni possono opporsi, questa non è recente, ma risale a tre-quattro anni fa, quando l’installazione di tali impianti nelle vicinanze di un polo produttivo, per via dell’urgenza energetica, veniva equiparata a servizi di pubblica utilità: i Comuni sulle vecchie pratiche erano obbligati a sottostare e nemmeno hanno potuto chiedere compensazioni ambientali», ha affermato il primo cittadino Simone Ferrari amareggiato, dicendosi lui stesso contrario all’utilizzo dei campi per l’installazione di impianti fotovoltaici e ringraziando l’altra minoranza, Progetto Remedello (rappresentata dal consigliere Fabrizio Gobbi), per aver approvato il punto, «comprendendo l’aspetto legislativo».

È stata questa la risposta del sindaco alla dichiarazione della consigliera Daniela Edalini, di Direzione Progresso: «Il nostro voto sarà contrario: non condividiamo la realizzazione di impianti fotovoltaici in terreni a vocazione agricola – ha detto Edalini –. Sia ben chiaro: siamo favorevoli alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma non così. Cosa accadrebbe se tutti adottassero questa soluzione? E la flora e la fauna di quei terreni? Siamo consapevoli che prima o poi questi pannelli verranno rimossi, ma per almeno 20 o 25 anni rimarranno lì. Sarebbe meglio sfruttare tutte le coperture degli edifici. Si afferma che il Comune è stato bypassato, ma queste servitù chi le autorizza?».

Atto obbligatorio

«Sono contrario anche io a questa tipologia di impianti – ha detto il sindaco –. Ma l’approvazione della servitù per l’elettrodotto è un atto obbligato, altrimenti la ditta ci chiederebbe i danni perché il loro impianto è già stato autorizzato dalla legge stessa, non di certo dal Comune».

La maggioranza, inoltre, ha rimarcato, tramite la consigliera Francesca Ceruti, l’impegno per dare forma a una comunità energetica: «Sappiamo bene che ci sono altri modi di produrre energia e infatti sono quelli a cui stiamo lavorando da anni», ha detto. Dalla maggioranza è stata anche ricordata la lotta generale contro il consumo di suolo.