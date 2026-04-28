In piazza Portegaia a Lumezzane sono state installate nuove telecamere

Sono state installate nella piazza Portegaia le nuove telecamere di videosorveglianza, che saranno funzionanti a brevissimo. «Si tratta – commenta il primo cittadino Josehf Facchini – di un ulteriore tassello in tema di sicurezza e prevenzione sul territorio della nostra città: queste nuove apparecchiature andranno a rafforzare la rete di supervisione già presente e permetteranno di monitorate al meglio uno dei luoghi più frequentati».
L’iniziativa
Nell’occasione sono stati installati due pali dotati di telecamere fisse di nuova generazione, in grado di coprire l’intera area grazie a un ampio raggio d’azione. Le apparecchiature saranno collegate in modo permanente alla sala operativa del comando di polizia locale di via Montegrappa e il flusso video sarà costante e in tempo reale, consentendo alla Polizia locale di monitorare la situazione e intervenire con maggiore rapidità qualora fosse necessario.
«Un investimento di 34 mila euro – aggiunge Facchini – che abbiamo realizzato anche grazie al contributo della Regione: il nostro progetto infatti è stato ritenuto meritevole di un finanziamento di 16 mila euro, mentre la nostra amministrazione si è fatta carico della quota restante».
L’obiettivo
L’obiettivo è migliorare il presidio di una zona particolarmente frequentata e in passato soggetta a qualche comportamento scorretto. La presenza delle nuove telecamere si affiancherà a quella di impianti privati già esistenti in abitazioni e attività commerciali, contribuendo a creare un quadro di controllo più esteso. «Ancora una volta – conclude il sindaco – manteniamo fede alla parola data e realizziamo un’altra delle nostre promesse fatte in campagna elettorale, con la coerenza e l’impegno che portiamo avanti dal 2019».