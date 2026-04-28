In piazza Portegaia a Lumezzane sono state installate nuove telecamere

«Un investimento di 34 mila euro – aggiunge Facchini – che abbiamo realizzato anche grazie al contributo della Regione: il nostro progetto infatti è stato ritenuto meritevole di un finanziamento di 16 mila euro, mentre la nostra amministrazione si è fatta carico della quota restante».

L’obiettivo

L’obiettivo è migliorare il presidio di una zona particolarmente frequentata e in passato soggetta a qualche comportamento scorretto. La presenza delle nuove telecamere si affiancherà a quella di impianti privati già esistenti in abitazioni e attività commerciali, contribuendo a creare un quadro di controllo più esteso. «Ancora una volta – conclude il sindaco – manteniamo fede alla parola data e realizziamo un’altra delle nostre promesse fatte in campagna elettorale, con la coerenza e l’impegno che portiamo avanti dal 2019».