Caino: tari bloccata e piano da 123mila euro per decoro, scuole e sport

Caino mette in fila una serie di interventi destinati a incidere su servizi, decoro urbano, scuola e tempo libero. Le decisioni sono state formalizzate nell’ultimo Consiglio comunale e illustrate dal sindaco Cesare Sambrici .

Sul fronte economico la novità più rilevante riguarda la Tari che per il momento resterà invariata . Il Consiglio ha, infatti, confermato le tariffe senza aumenti, nonostante l’introduzione del porta a porta integrale e il quadro generale di rincari . «Siamo riusciti a mantenere invariati i costi – sottolinea il primo cittadino –, ma il prossimo anno potrebbero esserci adeguamenti».

A breve sono attesi anche i dati sulla raccolta differenziata che permetteranno di valutare l’impatto del nuovo sistema rispetto al passato. L’assemblea ha inoltre dato il via libera all’utilizzo di un avanzo di amministrazione di circa 123mila euro, che sarà destinato a diversi interventi diffusi sul territorio. Quarantamila euro verranno utilizzati per la sistemazione di piazza Trieste con l’obiettivo di ridurre anche il fenomeno dei parcheggi selvaggi. Sono previsti poi il completamento della staccionata vicino alla chiesa e la riqualificazione del punto di raccolta rifiuti, dove sarà realizzata una mini isola informatizzata con una quindicina di cassonetti per le emergenze. «Attiveremo il servizio prima possibile – precisa Sambrici –, ma sarà solo di supporto al porta a porta».

Tra gli altri interventi ci sono poi la posa di un manto sintetico all’esterno della scuola primaria per circa 15mila euro. In programma anche l’acquisto di un’autovettura comunale, stimata in 20mila euro, per la quale l’Amministrazione punta a ottenere anche contributi da privati sotto forma di donazione. «Il nuovo mezzo risponderà a due esigenze diverse – spiega il sindaco –: servirà per far fronte alle crescenti richieste di trasporto da parte degli anziani, ma anche per supportare l’asilo del paese. Stiamo preparando un progetto in vista di settembre, che vedrà il Comune in prima linea». Infine, attenzione allo sport: al centro sportivo l’ex campo da tennis sarà riqualificato e trasformato in una pista polivalente, con un investimento di 30mila euro, ampliando così le possibilità per attività sportive e tempo libero.