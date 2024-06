Torneo notturno di Caino, ci sono ancora otto squadre in lotta per il titolo

Ultime battute per il 18esimo memorial Giovanni Pedrotti, con ancora otto squadre in corsa per il titolo. La nuova formula del notturno di Caino sta regalando tantissime emozioni perché con due sconfitte si va a casa. Le 16 squadre iscritte non sono infatti state suddivise in gironi all’italiana, ma dopo gli scontri diretti iniziali sono state inserite in due tabelloni distinti.

Nel quadro delle vincenti chi ha poi perso è finito nell’altro tabellone, quello delle perdenti, dove la prima sconfitta significa però eliminazione. Quattro le compagini ancora in gioco nel tabellone vincenti: Vibe Eco West (squadra con Serpelloni e Boglioli) e Ice Queen Caffè (Zubani, Stefana e Cirillo), che si affrontano stasera alle 22, e Tm (Minelli, Zambelli e Ragnoli) e Costruzioni Rigamonti/ Lancellotti Carrelli Elevatori/ Fildent/ Contesini Materiali Edili (Pasini, Tonani e Vernuccio), di fronte dopodomani sempre alle 22.

Nel tabellone perdenti invece sono rimaste Icierre Pack (Vagge, Lini e Guierre) e Studio Dentistico Dottor Giulino (Scariolo, Marazzi), avversarie stasera alle 21, e Farmacia Tomasoni (Emanuele e Pietro Bardelloni, Traversi) e The Cosentino’s Nava (Gannouni, Essoundousi, Bayou), che giocheranno mercoledì alle 21. Le semifinali sono in programma il 17 e il 19 giugno, mentre la finale è prevista per sabato 22.