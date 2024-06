Torneo notturno di Caino, Rigamonti Costruzioni fa festa con il «Pedrotti»

Si è chiuso a Caino il «Memorial Giovanni Pedrotti», uno dei grandi classici nel panorama dei tornei estivi della provincia, che ha visto il successo di Rigamonti Costruzioni/Lancellotti Carr. Elevatori/Fildent/Contesini Materiali Edili.

Antipasto

Ad aprire le danze sono state Studio dentistico Dott. Gulino e Vibe-Ecowest, che si sono affrontate nella finalina per il terzo posto. La vittoria è andata a Vibe-Ecowest, al termine di una partita pirotecnica, terminata 9-6. Da sottolineare lo show personale di Treccani, autore di un poker, decisivo per i suoi.

A seguire, spazio all’attesa finalissima tra Rigamonti Costruzioni/Lancellotti Carr. Elevatori/Fildent/Contesini Materiali Edili e The Cosentino’s Nava. Da una parte la grande favorita, detentrice del titolo e composta da un nucleo di giocatori di grande qualità; dall’altra la sorpresa del torneo, The Cosentino’s Nava, che si è fatta strada a suon di grandi prestazioni. In questo caso, i pronostici sono stati rispettati e Rigamonti Costruzioni/Lancellotti Carr. Elevatori/Fildent/Contesini Materiali Edili ha trionfato con un sonoro 7-1. Dopo una fase di studio iniziale, Apollonio e Fenotti si prendono la scena e realizzano una tripletta a testa a cavallo dei due tempi. Il neo entrato Faini realizza la settima rete, prima che Ekhator sigli il gol della bandiera per The Cosentino’s Nava. Questi ultimi nel finale hanno alcune chances per rendere il passivo meno pesante ma Abbandoni risponde sempre presente.

Premi individuali

Il riconoscimento come miglior portiere è andato a Francesco Orlandini (Vibe-Ecowest) mentre i due mattatori di serata, Apollonio e Fenotti (Rigamonti Costruzioni), si sono aggiudicati rispettivamente il premio di miglior giocatore e di capocannoniere. Al termine delle premiazioni la musica della Fanfara dei Bersaglieri di Cremona e il tradizionale spettacolo pirotecnico hanno fatto calare il sipario sul torneo.