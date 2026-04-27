Nsa Snowboard Academy: numeri da record e nuovi traguardi agonistici

Dal Maniva al Tonale

Le sedi operative sono al Passo Maniva e al Passo del Tonale, due poli complementari: in Maniva si lavora soprattutto su avviamento e pre-agonistica, mentre il Tonale, grazie allo snowpark, è diventato il punto di riferimento per chi punta al freestyle e alle competizioni. «Quando i più piccoli crescono e hanno voglia di progredire, li accompagniamo al Tonale» spiega Stefana.

La crescita è stata anche organizzativa: la Nsa è partita con un pulmino e ora sta cercando di acquistarne un secondo per portare in quota ragazzi da tutta la provincia, dalla Valtrompia alla città fino alla Bassa bresciana. Le squadre sono quattro, divise per età, livello e obiettivi e a Natale il gruppo ha vissuto anche il suo primo camp.

I traguardi

Finora il club ha seguito soprattutto i campionati regionali di freestyle e boardercross, ma da quest’anno l’obiettivo è allargare l’orizzonte alla Coppa Italia di boardercross, accompagnando gli atleti più pronti fuori dal circuito regionale. Da tre anni, inoltre, la Nsa organizza al Tonale il campionato regionale di slopestyle, che nelle ultime due edizioni ha raccolto circa 80 partecipanti tra baby e giovani. Accanto a Stefana lavorano gli allenatori Ramon Bertoli e Igor Belloli, mentre Davide Gorati cura la parte web.