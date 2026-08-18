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Con la Notte della cultura Montichiari diventa un museo a cielo aperto

Sabato 5 settembre il centro si anima grazie a laboratori creativi, esibizioni di danza, concerti e visite guidate
Giulia Bonardi
Alcune opere esposte
Alcune opere esposte

È in arrivo la prima edizione della «Notte della Cultura»: sabato 5 settembre, dalle 18 alle 23, il centro storico e i musei della cittadina saranno i luoghi dove vivere tante esperienze artistiche tra musica, danza, teatro, letteratura, fotografia, pittura e laboratori creativi per bambini e adulti.

L’iniziativa

Un percorso a tappe, personalizzabile in base alle proprie preferenze e con programmi scanditi per fasce orarie, così da vivere più momenti: a proposito, al Museo Lechi, dalle 18, sarà possibile ritirare il «Passaporto della Cultura» e collezionando almeno 6 timbri su 8 si vincerà un premio.

«La Notte Bianca a Montichiari, nel corso degli ultimi anni, è diventata famosa e attrae migliaia di visitatori anche da fuori paese – dice il sindaco Marco Togni –. Montichiari però non è solo divertimento: è una delle poche realtà di tutta la Lombardia ad avere una rete museale riconosciuta ufficialmente dalla Regione ed è una cittadina piena di cultura e di storia; per questo, per volontà dell’Amministrazione comunale, si accenderà la "Notte della Cultura"». Il programma completo, promosso dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con Montichiari Musei e le associazioni locali, sarà consultabile sul sito e i social del Comune:

L’obiettivo

«La volontà è stata quella di associare a ogni luogo della cultura un’arte specifica per valorizzare il talento e le associazioni del territorio – spiega l’assessore alla Cultura Martina Varone –. È un grande lavoro di squadra volto a promuovere i musei cittadini e Montichiari ben oltre i confini comunali». Per fare solo qualche esempio, in piazza santa Maria, sarà possibile vivere l’esperienza collettiva «Paint&Drink Art Experience» (per info e iscrizioni: 3480446522).

Ci sono poi visite guidate in varie realtà (come al Teatro Bonoris, al Museo del Risorgimento e in Duomo), laboratori di ceramica, pittura, scultura e incisione del legno per bambini e adulti al Past, mostre per l’occasione in Galleria civica e in Corso Martiri della Libertà, «Note in Castello», uno spettacolo teatrale in piazza Teatro, il mercatino del libro in via Trieste, letture e arte al Lechi, laboratori alla Pinacoteca Pasinetti (per iscrizioni: biblioteca), esibizioni di danza in piazza Santa Maria e molto altro.

Sarà anche l’occasione per conoscere progetti culturali: alle 19, in piazza Teatro, verrà presentata al pubblico per la prima volta la catalogazione della biblioteca Lechi realizzata dalla biblioteca comunale con il sistema bibliotecario Brescia-Est e Montichiari Musei. Dunque una serata all’insegna della cultura, attraverso il patrimonio monteclarense, fatto sia di luoghi colmi di arte e storia, sia di persone che dedicano alla cultura il loro impegno civico.

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Notte della culturamuseiartemusicaMontichiari

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