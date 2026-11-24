Normalmente, con le piogge d’autunno, il lago d’Iseo e tutti i laghi del nord Italia si riempiono e recuperano i loro livelli ottimali, dopo le tradizionali scarsità d’acqua estive. Quest’anno invece, almeno per il Sebino, non sta andando così, ma anzi, al contrario. Dal 23 settembre, primo giorno autunnale, a lunedì 23 novembre, il livello del lago è sceso di 48 centimetri, passando da 73 a 25 centimetri sopra lo zero idrometrico. Tradotto in volume fa uno svuotamento di 29 milioni e 280 mila metri cubi di acqua.
La manovra
Per contenere la discesa del lago, martedì 17 novembre il Consorzio dell’Oglio (in piena collaborazione con le Utenze idroelettriche) ha avviato una manovra con cui ha ridotto di 3 metri cubi al secondo il deflusso in uscita dalla traversa di Sarnico, portandolo da 40 a 37.
La riduzione del rilascio consente di trattenere nel bacino circa 260.000 metri cubi di risorsa in più ogni 24 ore. In questi giorni il lago ha ancora un riempimento del 40% rispetto ai limiti di regolazione, compresi tra −30 e +110 centimetri sullo zero idrometrico di Sarnico, ma il periodo dell’anno è normalmente dedicato ai rilasci per la produzione idroelettrica, che oggi soffre questa carenza di risorsa.
Le motivazioni
La manovra però era diventata inevitabile. Come comunicato dal presidente del Consorzio, Marco Bessi, «l’incertezza sugli afflussi delle prossime settimane e sulle previsioni di apporto nevoso per l’inverno imminente suggerisce a questo punto un approccio prudente. La struttura tecnica del Consorzio, che segue con continuità la situazione idrologica, i livelli e le previsioni di afflusso, ha ritenuto opportuno rallentare la discesa del livello del lago, che nei tre giorni precedenti la manovra procedeva al ritmo di 2 centimetri al giorno».
L’andamento
Quest’anno nel Sebino è arrivata molta meno acqua rispetto al 2025, sia in ottobre che in novembre, mesi normalmente molto bagnati. Dall’1 ottobre al 18 novembre, per esempio, sono entrati nel lago dall’Oglio circa 150 milioni di metri cubi di acqua, 54 milioni in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, quando erano stati 204 milioni. L’afflusso medio al secondo dei 30 giorni andati dal 18 ottobre al 18 novembre, è risultato invece inferiore del 44% alla media storica del periodo 1933/2025, attestandosi a 36,9 metri cubi al secondo contro i 49,9 del 2025.
Limitati anche i rilasci, con erogazioni di 26 milioni di metri cubi in meno rispetto allo medesimo periodo del 2025, e 74 milioni di metri cubi nel confronto con la media storica.